Германия – Латвия – 7:1. Разгром в Дюссельдорфе. Видео голов и обзор матча

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. Германия провела 7 голов Латвии накануне Евро (7:1).
У Бундестим забивали Робин Госенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане. Роберт Озолс провел автогол, а за Латвию отличился Алексей Савельев.
Товарищеские матчи
7 июня. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».
Германия – Латвия – 7:1
Голы: Госенс, 19 (1:0). Гюндоган, 21 (2:0). Мюллер, 27 (3:0). Озолс, 39, автогол (4:0). Гнабри, 45 (5:0). Вернер, 50 (6:0). Савельев, 75 (6:1). Сане, 76 (7:1).
Источник — Sport.ua
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