Германия
7 : 1
Латвия
07.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундестим уничтожает! Германия забила 7 голов Латвии накануне Евро

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020

  • 07.06.2021 23:40
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Бундестим уничтожает! Германия забила 7 голов Латвии накануне Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Германия провела 7 голов Латвии накануне Евро (7:1).

У Бундестим забивали Робин Госенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане. Роберт Озолс провел автогол, а за Латвию отличился Алексей Савельев.

Товарищеские матчи

7 июня. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».

Германия – Латвия – 7:1

Голы: Госенс, 19 (1:0). Гюндоган, 21 (2:0). Мюллер, 27 (3:0). Озолс, 39, автогол (4:0). Гнабри, 45 (5:0). Вернер, 50 (6:0). Савельев, 75 (6:1). Сане, 76 (7:1).

Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер, Рюдигер (Зюле, 61), Госенс (Гюнтер, 61), Кроос, Мюллер (Мусиала, 76), Гюндоган (Эмре Джан, 61), Гнабри (Сане, 46), Киммих, Хаверц (Вернер, 46).

Латвия: Озолс, Ошс (Максименко, 46), Черномордис, Карклиньш (Кроллис, 61), Зюзин (Савельев, 68), Юрковскис, Эмсис, Цыганикс (Яунземс, 68), Икауниекс (Тарасов, 46), Ульдрикис (Варславанс, 80), Федоров.

Предупреждения: Зюзин, 19. Ошс, 35. Гюндоган, 35.

Другие матчи дня:

Фарерские острова  Лихтенштейн  5:1

Андорра  Гибралтар  0:0

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Источник — Sport.ua

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