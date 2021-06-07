Бундестим уничтожает! Германия забила 7 голов Латвии накануне Евро

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Германия провела 7 голов Латвии накануне Евро (7:1).
У Бундестим забивали Робин Госенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане. Роберт Озолс провел автогол, а за Латвию отличился Алексей Савельев.
Товарищеские матчи
7 июня. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».
Германия – Латвия – 7:1
Голы: Госенс, 19 (1:0). Гюндоган, 21 (2:0). Мюллер, 27 (3:0). Озолс, 39, автогол (4:0). Гнабри, 45 (5:0). Вернер, 50 (6:0). Савельев, 75 (6:1). Сане, 76 (7:1).
Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер, Рюдигер (Зюле, 61), Госенс (Гюнтер, 61), Кроос, Мюллер (Мусиала, 76), Гюндоган (Эмре Джан, 61), Гнабри (Сане, 46), Киммих, Хаверц (Вернер, 46).
Латвия: Озолс, Ошс (Максименко, 46), Черномордис, Карклиньш (Кроллис, 61), Зюзин (Савельев, 68), Юрковскис, Эмсис, Цыганикс (Яунземс, 68), Икауниекс (Тарасов, 46), Ульдрикис (Варславанс, 80), Федоров.
Предупреждения: Зюзин, 19. Ошс, 35. Гюндоган, 35.
Другие матчи дня:
Фарерские острова – Лихтенштейн – 5:1
Андорра – Гибралтар – 0:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.