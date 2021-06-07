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07.06.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Германия - Латвия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Бундестим проведет заключительный спарринг перед Евро-2020

  • 07.06.2021 17:50
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Германия - Латвия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 7 июня, в Дюссельдорфе на поле стадиона «Меркур Шпиль-Арена» состоится товарищеский поединок, в котором сборная Германии померится силами с командой Латвии.

Сборная Германии

Подопечные Йоахима Лева поставят финальную точку в своей подготовке к грядущему чемпионату Европы. Предстоящий спарринг против латышей станет лишь  вторым товарищеским матчем для немцев в рамках подготовки к Евро-2020. 2 июня в первом контрольном поединке команда Германии встречалась со сборной Дании, и довольствовалась в итоге ничьей. Гол Нойхауса позволил «немецкой машине» сыграть 1:1.

Не лишним будет вспомнить, что в 2021 году команда Лева взяла старт в квалификации ЧМ-2022. В группе J она провела три поединка, но после них в турнирной таблице сексета расположилась лишь на третьей позиции. На почин была победа над Исландией (3:0 дома), затем была обыграна Румыния (1:0 на выезде). Но после двух побед последовало домашнее поражение 1:2 от команды Северной Македонии.

Сборная Латвии

Команда Дайниса Казакевичса во время июньской паузы в международном календаре, как и сборная Германии, также провела уже один контрольный поединок. 4 июня в Риге она сразилась с национальной дружиной Литвы. Автогол Бенета и точные удары Эмсиса с Улдрикисом под занавес поединка принесли латвийцам победу со счетом 3:1.

В конце марта этого года латыши, как и остальные европейские сборные, провели матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В группе G они стартовали с домашнего поражения от Черногории (1:2), затем последовало выездное фиаско в поединке с Нидерландами (0:2). Завершила же программу игр  сборная Латвии неожиданной ничьей 3:3 на поле команды Турции.

В турнирной таблице своей группы латвийская команда занимает в настоящий момент 5 место, имея в активе 1 очко. Это больше, чем лишь у команды Гибралтара, имеющей в пассиве три поражения в трех матчах.

История встреч

Команды провели между собой лишь один поединок, когда их пути-дорожки пересеклись в группе финального турнира Евро-2004. Тогда они сыграли вничью 0:0, после чего по итогам групповой стадии обе покинули европейский слет, пропустив в четвертьфинал из квартета сборные Чехии и Нидерландов.

Ориентировочные составы:

Сборная Германии: Нойер, Клостерманн, Зюле, Хуммельс, Гинтер, Гюнтер, Фолланд, Нойхаус, Киммих, Сане, Мюллер

Сборная Латвии: Озолс, Савальниекс, Черномордийс, Ошс, Юрковскис, Карклиньш, Эмсис, Яунземс, Зюзин, Цыганикс, Улдрикис.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.01 по линии Parimatch.

7 июня, понедельник

Германия - Латвия
Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена». Начало – в 21:45
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 4:0

 

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Источник — Sport.ua

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