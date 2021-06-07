Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне не нравится, что у***щные политики лезут в спорт»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о новой форме национальной команды.



– Нова форма – это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ.



– То есть ваш комментарий «СЭ» не вырван из контекста?

– Мне не нравится то, что политики у***щные лезут в профессиональный спорт. Они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали, – сказал Леоненко.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.