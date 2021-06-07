Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне не нравится, что у***щные политики лезут в спорт»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о новой форме национальной команды.
– Нова форма – это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ.
– То есть ваш комментарий «СЭ» не вырван из контекста?
– Мне не нравится то, что политики у***щные лезут в профессиональный спорт. Они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали, – сказал Леоненко.
Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.
Источник — Трибуна
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ФК "Геолог" Тюмень форева.
Ждём слезливых извинений и « ВыМиняНитакПоняли»
Или у тебя память отшибла, как эта гнида лишила 11 игроков чемпионата мира 1994 года.
Тогда не поехали Никифоров Кирьяков и т.д
Политика всегда была в спорте.
У тебя просто мозгов нет, если Крым не признал никто мозгом подумай, почему должны нам указывать что наносить на форму.
#ЛеоненкоПораДомой
Или у тебя память отшибла, как эта гнида лишила 11 игроков чемпионата мира 1994 года.
Тогда не поехали Никифоров Кирьяков и т.д
Политика всегда была в спорте.
У тебя просто мозгов нет, если Крым не признал никто мозгом подумай, почему должны нам указывать что наносить на форму.
Ждём слезливых извинений и « ВыМиняНитакПоняли»
ФК "Геолог" Тюмень форева.
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