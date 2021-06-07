Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне не нравится, что у***щные политики лезут в спорт»

Футбольный эксперт пояснил свою позицию

  • 07.06.2021 13:56
  • 7455 просмотров
  • 28 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне не нравится, что у***щные политики лезут в спорт»
© УАФ

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о новой форме национальной команды.
 
– Нова форма – это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ.
 
– То есть ваш комментарий «СЭ» не вырван из контекста?
– Мне не нравится то, что политики у***щные лезут в профессиональный спорт. Они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали, – сказал Леоненко.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России

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Источник — Трибуна

(36 голосов)

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Комментарии
    SANDR MOIA
    online
      SANDR MOIA, 07.06.2021 17:24
    0
    Не любить політиків в спорті? А коли він грав в ДК, ким був його президент Г.Суркіс? От точно не народний депутат України? А зараз працює точно на каналі не політика і теж з ВР? Його, як корінного к.ц.па корожить все українське, та боїться сказати, бо піде бомжувать відразу.
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    Олександр Каплуненко
      Олександр Каплуненко, 07.06.2021 17:15
    +1
    Ну так - "мал-мал абруцєвшій" не то ескімос, не то нганасанин з українським прізвищем показав "усьо свойо вісшєє абразаваніє" і "неймовірний" рівень інтелекту.
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    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 17:08
    +1
    dudigo78, 07.06.2021 14:19
    Ой дебіл дебілушка. Намалювати на формі збірної контури нашої країни для нього це політика. Може не грати тоді під свойм прапором? Не включати перед матчем гімн своєї країни? Бо в того телепня це політика? Якщо телеканали футбол після таких висловлювань не звільнять цього овоча, то буду вважати, що вони підтримують все ним сказане
    може й погнали б, але Шевчук уже пішов. А Євро за тиждень, у Денисова буде дефіцит кадрів
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    Vadya
    online
      Vadya, 07.06.2021 17:07
    +1
    Витя-это хуже Шевчука.Витя-это всё!!!!!!
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    Mykola Fesuyk
    online
      Mykola Fesuyk, 07.06.2021 16:42
    +6
    Ты кто такой Витя,давай досвиданья....Это по культурному пошел на йух!
    Ссылка
    Alex99
    online
      Alex99, 07.06.2021 16:40
    +8
    Витя! Дурдило- это ты! Заканчивай в эксперта играть. Потеряйся по тихому для тебя это лучший вариант. Поверь скучать за тобой никто не будет.
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 07.06.2021 16:17
    +12
    Витя! Мне тоже не нравится, что тюменский недоэксперт лезет в спорт....
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 16:03
    +10
    витя пивник---=если тебя говорящий рот ахметова не выгонит с аналов---то грош цена ахмету убийце
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 07.06.2021 16:01
    -17
    Всё по делу сказал.
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 07.06.2021 15:58
    +4
    А потім Вітя протрезвів
    Ссылка
    Sergey Shilo
    online
      Sergey Shilo, 07.06.2021 15:47
    +2
    Евгений Кедров, 07.06.2021 14:10
    А Знаешь, как наш гетьман Пилип Орлик казав? Мы украънцы, руськи люди. Тому що ми украънцями э
    Это не про Леона
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 15:30
    +8
    Всё ясно, Витёк - ватник.
    ФК "Геолог" Тюмень форева.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.06.2021 15:06
    +8
    Что то Леона форма возбудила...Спалился чувак...
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 14:38
    +13
    Таких как Леоненко у нас почти половина страны
    Ссылка
    rikhard sorgee
    online
      rikhard sorgee, 07.06.2021 14:35
    +9
    кацап він і в Україні і в Африці -кацап
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 07.06.2021 14:33
    +10
    От подстилка вонючая
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 07.06.2021 14:24
    +10
    Мне кажется , На сей раз эта пивная ватная 🐷 договорилась
    Ждём слезливых извинений и « ВыМиняНитакПоняли»
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.06.2021 14:19
    +18
    Ой дебіл дебілушка. Намалювати на формі збірної контури нашої країни для нього це політика. Може не грати тоді під свойм прапором? Не включати перед матчем гімн своєї країни? Бо в того телепня це політика? Якщо телеканали футбол після таких висловлювань не звільнять цього овоча, то буду вважати, що вони підтримують все ним сказане
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 14:18
    +17
    То есть Виктора не возмущает вой российских политиков который вызвала наша форма, его возмущает, что мы нарисовали международно признанные СВОИ границы на СВОЕЙ форме. А можно, что бы перед матчами наш гимн играл и флаг выносили? Это не будет политической провокацией?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 14:13
    +12
    А колосков не лез Витя с лозунгами.?
    Или у тебя память отшибла, как эта гнида лишила 11 игроков чемпионата мира 1994 года.
    Тогда не поехали Никифоров Кирьяков и т.д
    Политика всегда была в спорте.
    У тебя просто мозгов нет, если Крым не признал никто мозгом подумай, почему должны нам указывать что наносить на форму.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 07.06.2021 14:02
    +19
    мені не подобається,коли іржава дірява ванна корчить із себе джакузі...
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 14:00
    +19
    Чемодан-вокзал-россия
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.06.2021 14:19
    +18
    Ой дебіл дебілушка. Намалювати на формі збірної контури нашої країни для нього це політика. Може не грати тоді під свойм прапором? Не включати перед матчем гімн своєї країни? Бо в того телепня це політика? Якщо телеканали футбол після таких висловлювань не звільнять цього овоча, то буду вважати, що вони підтримують все ним сказане
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 14:18
    +17
    То есть Виктора не возмущает вой российских политиков который вызвала наша форма, его возмущает, что мы нарисовали международно признанные СВОИ границы на СВОЕЙ форме. А можно, что бы перед матчами наш гимн играл и флаг выносили? Это не будет политической провокацией?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 07.06.2021 14:01
    +17
    Ватана прорвало, как бочку в асинизаторе
    #ЛеоненкоПораДомой
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 14:04
    +16
    Алкашня вилізла... В мішок - з моста і у воду!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 07.06.2021 14:03
    +14
    треба оце "нєдоразумєніє" гнати з "футболів". чи можливо це така команда зверху була потявкати???
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 14:38
    +13
    Таких как Леоненко у нас почти половина страны
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 07.06.2021 16:17
    +12
    Витя! Мне тоже не нравится, что тюменский недоэксперт лезет в спорт....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 14:13
    +12
    А колосков не лез Витя с лозунгами.?
    Или у тебя память отшибла, как эта гнида лишила 11 игроков чемпионата мира 1994 года.
    Тогда не поехали Никифоров Кирьяков и т.д
    Политика всегда была в спорте.
    У тебя просто мозгов нет, если Крым не признал никто мозгом подумай, почему должны нам указывать что наносить на форму.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 07.06.2021 14:11
    +12
    Витя, лучше бы ты молчал. Чем Крым, Витя?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 16:03
    +10
    витя пивник---=если тебя говорящий рот ахметова не выгонит с аналов---то грош цена ахмету убийце
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 07.06.2021 14:33
    +10
    От подстилка вонючая
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 07.06.2021 14:24
    +10
    Мне кажется , На сей раз эта пивная ватная 🐷 договорилась
    Ждём слезливых извинений и « ВыМиняНитакПоняли»
    Ссылка
    rikhard sorgee
    online
      rikhard sorgee, 07.06.2021 14:35
    +9
    кацап він і в Україні і в Африці -кацап
    Ссылка
    Alex99
    online
      Alex99, 07.06.2021 16:40
    +8
    Витя! Дурдило- это ты! Заканчивай в эксперта играть. Потеряйся по тихому для тебя это лучший вариант. Поверь скучать за тобой никто не будет.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 15:30
    +8
    Всё ясно, Витёк - ватник.
    ФК "Геолог" Тюмень форева.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.06.2021 15:06
    +8
    Что то Леона форма возбудила...Спалился чувак...
    Ссылка
    Mykola Fesuyk
    online
      Mykola Fesuyk, 07.06.2021 16:42
    +6
    Ты кто такой Витя,давай досвиданья....Это по культурному пошел на йух!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 07.06.2021 14:05
    +6
    Витя, не бузи дафай!
    Ссылка
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