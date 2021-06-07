ЛЕОНЕНКО – о форме сборной Украины: «Это все устроили уродливые политики»

Новой экипировкой команды Андрея Шевченко остались недовольны не только в России

  • 07.06.2021 12:52
  • 14126 просмотров
  • 74 комментария
ЛЕОНЕНКО – о форме сборной Украины: «Это все устроили уродливые политики»
© УАФ

Экс-футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.
 
«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками», – сказал Леоненко.
 
Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России. Виктор Леоненко родился в Тюмени и более 20 лет жил в России.

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Источник — Спорт-Экспресс

(39 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 16:58
    +1
    витя ---пивное брюхо--политика что гимн будет петь женский квартал--на игре с кипром
    Ссылка
    sinfromhell
    online
      sinfromhell, 07.06.2021 16:53
    +2
    trubach09, 07.06.2021 14:58
    Цікава позиція адмінів -ігнор відверто антиукраїнських висловлювань і забанення неугодних сайту проукраїнських позицій ...хоча нічого нового
    Підтримую на сто відсотків.
    Ссылка
    vgbasov
    online
      vgbasov, 07.06.2021 16:09
    +3
    Дурной, что с дурака взять?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 16:08
    +1
    витек--котячий сын---наверное это сделал порошенко--зеленский--кличко или юлька---а может суркис---идиот это на долго
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 07.06.2021 16:06
    -10
    Всё по делу сказал как всегда!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 16:05
    +5
    витёк---за такие слова---твое место на твоей исторической родине---параше
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 07.06.2021 15:52
    +6
    A1Vm, 07.06.2021 15:45
    А кто такие "ватники" вообще то? Ведь этот термин ввели политтехнологи Порошенко.)
    Вахтер Иванов, зачем тебе каждый день новый ник?
    Ватники это такие как ты и витька 🐖 леоненко
    у которых терморегуляция филейной части зависит от констатации факта , что Крым - был есть и будет украинским
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 15:45
    -8
    Поручик Ржевский, 07.06.2021 15:35
    Витька-ватник попалился.
    Всегда ватников выдавала фраза: "Это олигархи хотят войны, а народы должны жить в мире".
    Как будто, какие-то олигархи с Марса прилетели, оккупировали Крым и устроили бойню с тысячами жертв на Донбассе.
    Вот, по таким фразам, типа, "это всё политики" можно всегда вычислить ватника.
    Не забываем, что отбеливание агрессии - это элемент гибридной войны.
    А кто такие "ватники" вообще то? Ведь этот термин ввели политтехнологи Порошенко.)
    Ссылка
    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 07.06.2021 15:45
    +4
    Поручик Ржевский, 07.06.2021 15:35
    Витька-ватник попалился.
    Всегда ватников выдавала фраза: "Это олигархи хотят войны, а народы должны жить в мире".
    Как будто, какие-то олигархи с Марса прилетели, оккупировали Крым и устроили бойню с тысячами жертв на Донбассе.
    Вот, по таким фразам, типа, "это всё политики" можно всегда вычислить ватника.
    Не забываем, что отбеливание агрессии - это элемент гибридной войны.
    эту хню придумали в рашкованском телевизоре... бывших рашистов не бывает...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 15:35
    +7
    Витька-ватник попалился.
    Всегда ватников выдавала фраза: "Это олигархи хотят войны, а народы должны жить в мире".
    Как будто, какие-то олигархи с Марса прилетели, оккупировали Крым и устроили бойню с тысячами жертв на Донбассе.
    Вот, по таким фразам, типа, "это всё политики" можно всегда вычислить ватника.
    Не забываем, что отбеливание агрессии - это элемент гибридной войны.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 07.06.2021 15:30
    +4
    NeRoN69, 07.06.2021 15:13
    "минусанты" - это "полезные идиоты" или "ольгинцы"?
    думаю, мінуси за пропозицію ігнорувати. Ігнорувати подібне не варто. На фейсбуку "футболу" вже люди задають питання щодо цього, кгм, експерта.
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 07.06.2021 15:23
    -4
    "минусанты" - это "полезные идиоты" или "ольгинцы"?
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 07.06.2021 15:13
    -5
    NeRoN69, 07.06.2021 14:20
    Предлагаю игнорировать все посты "котопса"...
    "минусанты" - это "полезные идиоты" или "ольгинцы"?
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 15:08
    -2
    Александр Казюк, 07.06.2021 15:03
    Я о том , что не надо искать скрытый смысл там где его нет. А наш президент максмум что может искать , это прибор для игры на рояле у себя в штанах
    Лично я ничего не ищу. Потому и закончил словами "Так мне видится". А вот в ответ появились искатели смысла в моих словах.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 15:03
    0
    A1Vm, 07.06.2021 14:45
    Где про заговор? Просто наш президент ищет различные способы донести до других стран наши проблемы. Но их же около 200! И проблем у всех своих с головой. Вот я о чём. А ты?
    Я о том , что не надо искать скрытый смысл там где его нет. А наш президент максмум что может искать , это прибор для игры на рояле у себя в штанах
    Ссылка
    trubach09
      trubach09, 07.06.2021 14:58
    +12
    Цікава позиція адмінів -ігнор відверто антиукраїнських висловлювань і забанення неугодних сайту проукраїнських позицій ...хоча нічого нового
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 14:45
    -3
    Александр Казюк, 07.06.2021 14:36
    А ничё, что форма подается на утверждение в УЕФА за пол года до ЧЕ?
    Как то с "вселенским заговором" не стыкуется
    Где про заговор? Просто наш президент ищет различные способы донести до других стран наши проблемы. Но их же около 200! И проблем у всех своих с головой. Вот я о чём. А ты?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 14:44
    -3
    A1Vm, 07.06.2021 14:29
    И не надо такое про политиков. Это всё по придумке нашего президента. Очередной батл. Ведь саммит НАТО идёт без нас, хотя туда никого кроме натовцев в этот раз не пригласили из-за его однодневного формата. С Байденом тоже не получается. СП-2 строится своим ходом. То есть, нас не видят и не слышат. Вот и выбрал такой способ. Ведь на Евровидении такое бы не прошло. Иначе бы и Катя-Go что то могла выразить. Так мне видится.
    Украина как бы не входит в НАТО, а СП-2 по новостям достроили ещё в 2019г
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 14:43
    -5
    Сергей Заскаль, 07.06.2021 14:29
    Если Украина выиграет свою группу,то она будет играть с третьей командой из группы смерти (Германия,Франция,Португалия)
    Так с той группы смерти, может команда 3 и не пройти ,наберут три очка португальцы и будут например худшие с других групп,все может быть главное что все сложилась хорошо для нашей сборной ,и все в их ногах и руках
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    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.06.2021 14:42
    +3
    У нащадка андрофагів клініка.
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    Сергей Викторович
    online
      Сергей Викторович, 07.06.2021 12:54
    +37
    Клинический идиот !!!
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    abc
    online
      abc, 07.06.2021 12:54
    +32
    Витя , иди кормить котов , а то не дай бог сам в мешке с моста полетишь.
    Ссылка
    Джони Ток
    online
      Джони Ток, 07.06.2021 12:57
    +31
    а это тело оказывается ватное по самое не могу и прокацапское, я бы ему в рожу плюнул с удовольствием
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    Istm
      Istm, 07.06.2021 12:59
    +26
    Гнида ти Вітя. Паскудна мерзенна гнида.
    Краще бухай. Бо коли ти не при тямі, смердіння від тебе менше
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 07.06.2021 12:59
    +25
    Виктор, слышали такое слово - депортация?
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 07.06.2021 13:13
    +24
    Комментарий свернут. Показать
    Долбойоб Леонокацап
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.06.2021 13:11
    +23
    Еще и комментарий дал российской газетенке как распоследний предатель, чтобы это было на всех пропагандонских помойках. Ой, дурак.. Пенисову в пятницу на ютубе за второго алкаша придется извиняться.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.06.2021 13:00
    +20
    Лучше бы этот жирный урод себя в порядок привёл
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 13:21
    +17
    Какой канал такие и эксперты
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    valdemar84
    online
      valdemar84, 07.06.2021 13:08
    +17
    Не знаю хто придумав політики не політики але все супер. Просто молодці. Навіть якщо газпром проплатить і нам заборонять цю форму, то це буде ще більший стимул для наших хлопців.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 07.06.2021 13:21
    +16
    Тут вже не політика і не політики, тут національна свідомість. Для прикладу Турція. На кожному кроці націанальний прапор, люди пишаються і люблять свою країну. А чим ми гірші. А цей бідний експерт - це пропита і невровноважена людина.
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    Джони Ток
    online
      Джони Ток, 07.06.2021 13:04
    +16
    Денисову это тело нужно гнать с канала, зрителей после этого комента уменьшиться в разы, лично я смотреть уже не буду)))
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 12:57
    +16
    Отличная форма,но контур границ нужно было выделить голубым цветом,что бы лучше было видно
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 13:51
    +15
    7 лет прошло, а вопрос «Чей Крым?» продолжает выявлять вату, коллаборантов и потенциальных изменников родины.
    Ссылка
    kolezey-2
    online
      kolezey-2, 07.06.2021 12:58
    +15
    не будем забывать где родился и вырос,где начинал играть,как говорится а мозги остались там
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 13:55
    +14
    Дураком был, дураком и остался. Гнать его из спортивных каналов.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 07.06.2021 13:38
    +14
    а можно алкоголика экстрадировать за поребрик на помойку?
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 07.06.2021 13:18
    +14
    Як можна бути такою мерзотою?
    Як ТК Футбол його терплять? Він конкретно мочить їх і так брудну репутацію.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 07.06.2021 13:48
    +13
    Отправьте его обратно в Сибирь
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 13:10
    +13
    Без мозгов человек живёт
    Ссылка
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