ЛЕОНЕНКО – о форме сборной Украины: «Это все устроили уродливые политики»

Экс-футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.
«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками», – сказал Леоненко.
Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России. Виктор Леоненко родился в Тюмени и более 20 лет жил в России.
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Источник — Спорт-Экспресс
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Ватники это такие как ты и витька 🐖 леоненко
у которых терморегуляция филейной части зависит от констатации факта , что Крым - был есть и будет украинским
Всегда ватников выдавала фраза: "Это олигархи хотят войны, а народы должны жить в мире".
Как будто, какие-то олигархи с Марса прилетели, оккупировали Крым и устроили бойню с тысячами жертв на Донбассе.
Вот, по таким фразам, типа, "это всё политики" можно всегда вычислить ватника.
Не забываем, что отбеливание агрессии - это элемент гибридной войны.
Всегда ватников выдавала фраза: "Это олигархи хотят войны, а народы должны жить в мире".
Как будто, какие-то олигархи с Марса прилетели, оккупировали Крым и устроили бойню с тысячами жертв на Донбассе.
Вот, по таким фразам, типа, "это всё политики" можно всегда вычислить ватника.
Не забываем, что отбеливание агрессии - это элемент гибридной войны.
Всегда ватников выдавала фраза: "Это олигархи хотят войны, а народы должны жить в мире".
Как будто, какие-то олигархи с Марса прилетели, оккупировали Крым и устроили бойню с тысячами жертв на Донбассе.
Вот, по таким фразам, типа, "это всё политики" можно всегда вычислить ватника.
Не забываем, что отбеливание агрессии - это элемент гибридной войны.
Как то с "вселенским заговором" не стыкуется
Краще бухай. Бо коли ти не при тямі, смердіння від тебе менше
Як ТК Футбол його терплять? Він конкретно мочить їх і так брудну репутацію.
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