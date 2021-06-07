ЛЕОНЕНКО – о форме сборной Украины: «Это все устроили уродливые политики»

Экс-футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.



«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками», – сказал Леоненко.



Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России. Виктор Леоненко родился в Тюмени и более 20 лет жил в России.