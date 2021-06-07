УТКИН: «Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским»

Наконец-то из России стали поступать адекватные реакции

  • 07.06.2021 13:41
  • 25787 просмотров
  • 16 комментариев
УТКИН: «Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским»
© УАФ

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о форме сборной Украины на чемпионат Европы.
 
«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый «спорт вне политики»): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
 
Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - на официальной презентации - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.

Добавим, что Крым признан частью России Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР.

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Источник — Telegram

(97 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 07.06.2021 17:02
    +1
    а Уткин в здравом уме. сказал все по делу.
    Ссылка
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 07.06.2021 16:24
    -3
    Пора бы и Кубань дорисовать! Хоть проигрывать будет не так обидно!
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    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 07.06.2021 16:05
    +6
    Рабинер тоже похожую точку зрения высказал:
    "С иронией наблюдаю за поднявшимся шухером со стороны мелких российских политиков насчёт одобрения УЕФА формы сборной Украины с контурами страны, включающими Крым.
    Это же даже не вопрос чьих-либо взглядов - "наш" Крым, "не наш". Это чистая логика и юриспруденция, абсолютный официоз. Что и подтвердили в УЕФА: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - ответили там на запрос "СЭ".
    Ни одного государство в Европе не признало Крым российским. Не де-факто, каким он в 2014 году стал, а де-юре. Таковым он считается только в самой России.
    Так почему нужно требовать от УЕФА, чтобы она действовала в соответствии с российским, но вопреки международному праву? У нее разве штаб квартира в Москве, а не в Ньоне? Какие формальные основания у УЕФА не признавать форму с такими контурами? То, что на это обиделись депутаты Милонов, Свищев и им подобные? То, что комментатор Губерниев не видел в Симферополе ни одного украинского пограничника?
    В УЕФА действуют по закону. Юридически и сам турнир называется Евро-2020, хотя проходит в 2021-м. И Крым так же для мира - часть Украины, хотя сегодня он по факту российский.
    Жалобы российских депутатов на то, что УЕФА, одобрив такую форму, смешала спорт с политикой, - переворот всей этой истории с ног на голову. Это как раз они, депутаты, приплетают сюда политику, с какого-то перепугу требуя, чтобы УЕФА играла по правилам, признанным только ими самими."
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 07.06.2021 15:05
    +11
    Хотелось бы чтобы граждане РФ лет на 100 забыли про Украину.
    Ссылка
    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 07.06.2021 14:40
    +5
    верить рашисту - себя не уважать. да и у них давно запрещено высказывать любое мнение, кроме официальной линии партии. готовят подлянку
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 07.06.2021 14:40
    +17
    России Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР - пора уже свой чемпионат неВстаВШИХнАКОЛЕНИ делать
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 07.06.2021 14:31
    +18
    Хотелось бы чтобы граждане РФ лет на 100 забыли про Украину.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 07.06.2021 14:10
    +17
    Уткин просто включил логику. Как раз УЕФА и ФИФА и есть вне политики, т.к. не диктуют странам какие границы им рисовать. А требования рф как раз и есть та самая "политика".
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 14:09
    +14
    УЄФА схвалив форму збірної України на Євро 2020 із написом: "Слава Україні"!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 14:05
    +15
    Нас проклинают, народы мира!
    Грузин, чеченец, латыш, абхаз!
    Еще сирийская Пальмира,
    И вот украинский Донбасс...
    Нас снова нету, нигде нас нету,
    Но сквозь Ростов, в который раз!
    Идут гробы, на них береты
    И флаг россиский, везет УАЗ...
    А дома снова, как все знакомо:
    Кресты, могилы без имен.
    И в ФСБ подпишут жены
    Отказ от мужа - уволен он...
    Спутник - Морская пехота РФ | Текст песни
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 14:05
    +15
    А нам форма збірної України до вподоби! Супер форма.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 14:05
    +16
    Приємна несподіванка. Це при тому що Уткін зазвичай, дає негативні коментарі про українські клуби, на відміну від того ж Андронова, який більш лояльний до наших. На цей раз повага
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 14:01
    +18
    Ух ты, адекватный россиянин, это сейчас большая редкость
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 13:58
    +27
    Уткин всё по делу высказал
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 13:52
    +24
    Респект. Хоть один адекватный ответ россиянина.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 07.06.2021 13:52
    -30
    Гусев, не мели шо попало!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 13:58
    +27
    Уткин всё по делу высказал
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 13:52
    +24
    Респект. Хоть один адекватный ответ россиянина.
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 07.06.2021 14:31
    +18
    Хотелось бы чтобы граждане РФ лет на 100 забыли про Украину.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 14:01
    +18
    Ух ты, адекватный россиянин, это сейчас большая редкость
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 07.06.2021 14:40
    +17
    России Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР - пора уже свой чемпионат неВстаВШИХнАКОЛЕНИ делать
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 07.06.2021 14:10
    +17
    Уткин просто включил логику. Как раз УЕФА и ФИФА и есть вне политики, т.к. не диктуют странам какие границы им рисовать. А требования рф как раз и есть та самая "политика".
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 14:05
    +16
    Приємна несподіванка. Це при тому що Уткін зазвичай, дає негативні коментарі про українські клуби, на відміну від того ж Андронова, який більш лояльний до наших. На цей раз повага
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 14:05
    +15
    Нас проклинают, народы мира!
    Грузин, чеченец, латыш, абхаз!
    Еще сирийская Пальмира,
    И вот украинский Донбасс...
    Нас снова нету, нигде нас нету,
    Но сквозь Ростов, в который раз!
    Идут гробы, на них береты
    И флаг россиский, везет УАЗ...
    А дома снова, как все знакомо:
    Кресты, могилы без имен.
    И в ФСБ подпишут жены
    Отказ от мужа - уволен он...
    Спутник - Морская пехота РФ | Текст песни
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 14:05
    +15
    А нам форма збірної України до вподоби! Супер форма.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 14:09
    +14
    УЄФА схвалив форму збірної України на Євро 2020 із написом: "Слава Україні"!
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 07.06.2021 15:05
    +11
    Хотелось бы чтобы граждане РФ лет на 100 забыли про Украину.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 07.06.2021 16:05
    +6
    Рабинер тоже похожую точку зрения высказал:
    "С иронией наблюдаю за поднявшимся шухером со стороны мелких российских политиков насчёт одобрения УЕФА формы сборной Украины с контурами страны, включающими Крым.
    Это же даже не вопрос чьих-либо взглядов - "наш" Крым, "не наш". Это чистая логика и юриспруденция, абсолютный официоз. Что и подтвердили в УЕФА: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - ответили там на запрос "СЭ".
    Ни одного государство в Европе не признало Крым российским. Не де-факто, каким он в 2014 году стал, а де-юре. Таковым он считается только в самой России.
    Так почему нужно требовать от УЕФА, чтобы она действовала в соответствии с российским, но вопреки международному праву? У нее разве штаб квартира в Москве, а не в Ньоне? Какие формальные основания у УЕФА не признавать форму с такими контурами? То, что на это обиделись депутаты Милонов, Свищев и им подобные? То, что комментатор Губерниев не видел в Симферополе ни одного украинского пограничника?
    В УЕФА действуют по закону. Юридически и сам турнир называется Евро-2020, хотя проходит в 2021-м. И Крым так же для мира - часть Украины, хотя сегодня он по факту российский.
    Жалобы российских депутатов на то, что УЕФА, одобрив такую форму, смешала спорт с политикой, - переворот всей этой истории с ног на голову. Это как раз они, депутаты, приплетают сюда политику, с какого-то перепугу требуя, чтобы УЕФА играла по правилам, признанным только ими самими."
    Ссылка
    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 07.06.2021 14:40
    +5
    верить рашисту - себя не уважать. да и у них давно запрещено высказывать любое мнение, кроме официальной линии партии. готовят подлянку
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 07.06.2021 17:02
    +1
    а Уткин в здравом уме. сказал все по делу.
    Ссылка
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