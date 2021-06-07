УТКИН: «Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским»

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о форме сборной Украины на чемпионат Европы.



«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый «спорт вне политики»): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.



Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - на официальной презентации - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.

Добавим, что Крым признан частью России Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР.