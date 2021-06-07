УТКИН: «Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским»

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о форме сборной Украины на чемпионат Европы.
«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый «спорт вне политики»): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - на официальной презентации - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.
Добавим, что Крым признан частью России Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР.
Источник — Telegram
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"С иронией наблюдаю за поднявшимся шухером со стороны мелких российских политиков насчёт одобрения УЕФА формы сборной Украины с контурами страны, включающими Крым.
Это же даже не вопрос чьих-либо взглядов - "наш" Крым, "не наш". Это чистая логика и юриспруденция, абсолютный официоз. Что и подтвердили в УЕФА: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - ответили там на запрос "СЭ".
Ни одного государство в Европе не признало Крым российским. Не де-факто, каким он в 2014 году стал, а де-юре. Таковым он считается только в самой России.
Так почему нужно требовать от УЕФА, чтобы она действовала в соответствии с российским, но вопреки международному праву? У нее разве штаб квартира в Москве, а не в Ньоне? Какие формальные основания у УЕФА не признавать форму с такими контурами? То, что на это обиделись депутаты Милонов, Свищев и им подобные? То, что комментатор Губерниев не видел в Симферополе ни одного украинского пограничника?
В УЕФА действуют по закону. Юридически и сам турнир называется Евро-2020, хотя проходит в 2021-м. И Крым так же для мира - часть Украины, хотя сегодня он по факту российский.
Жалобы российских депутатов на то, что УЕФА, одобрив такую форму, смешала спорт с политикой, - переворот всей этой истории с ног на голову. Это как раз они, депутаты, приплетают сюда политику, с какого-то перепугу требуя, чтобы УЕФА играла по правилам, признанным только ими самими."
Грузин, чеченец, латыш, абхаз!
Еще сирийская Пальмира,
И вот украинский Донбасс...
Нас снова нету, нигде нас нету,
Но сквозь Ростов, в который раз!
Идут гробы, на них береты
И флаг россиский, везет УАЗ...
А дома снова, как все знакомо:
Кресты, могилы без имен.
И в ФСБ подпишут жены
Отказ от мужа - уволен он...
Спутник - Морская пехота РФ | Текст песни
Грузин, чеченец, латыш, абхаз!
Еще сирийская Пальмира,
И вот украинский Донбасс...
Нас снова нету, нигде нас нету,
Но сквозь Ростов, в который раз!
Идут гробы, на них береты
И флаг россиский, везет УАЗ...
А дома снова, как все знакомо:
Кресты, могилы без имен.
И в ФСБ подпишут жены
Отказ от мужа - уволен он...
Спутник - Морская пехота РФ | Текст песни
"С иронией наблюдаю за поднявшимся шухером со стороны мелких российских политиков насчёт одобрения УЕФА формы сборной Украины с контурами страны, включающими Крым.
Это же даже не вопрос чьих-либо взглядов - "наш" Крым, "не наш". Это чистая логика и юриспруденция, абсолютный официоз. Что и подтвердили в УЕФА: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - ответили там на запрос "СЭ".
Ни одного государство в Европе не признало Крым российским. Не де-факто, каким он в 2014 году стал, а де-юре. Таковым он считается только в самой России.
Так почему нужно требовать от УЕФА, чтобы она действовала в соответствии с российским, но вопреки международному праву? У нее разве штаб квартира в Москве, а не в Ньоне? Какие формальные основания у УЕФА не признавать форму с такими контурами? То, что на это обиделись депутаты Милонов, Свищев и им подобные? То, что комментатор Губерниев не видел в Симферополе ни одного украинского пограничника?
В УЕФА действуют по закону. Юридически и сам турнир называется Евро-2020, хотя проходит в 2021-м. И Крым так же для мира - часть Украины, хотя сегодня он по факту российский.
Жалобы российских депутатов на то, что УЕФА, одобрив такую форму, смешала спорт с политикой, - переворот всей этой истории с ног на голову. Это как раз они, депутаты, приплетают сюда политику, с какого-то перепугу требуя, чтобы УЕФА играла по правилам, признанным только ими самими."
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