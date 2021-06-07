Заявка на Кипр: с Зинченко и Цыганковым, но без Сидорчука и Безуса

ОБНОВЛЕНО. Виктор Цыганков пропустит матч из-за травмы.

7 июня в 19:00 сборная Украины начнет контрольный матч против Кипра. После матча с Северной Ирландией в заявку вернулись Виктор Цыганков, Эдуард Соболь и Александр Зинченко.



Из футболистов, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в заявку на матч с киприотами не попавшие Александр Тымчик, Сергей Сидорчук и Роман Безус.



Заявка сборной Украины на матч с Кипром:



Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.



Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.



Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17 Александр Зинченко, 20. Александр Зубков .



Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18 Артем Довбик, 19 Артем Беседин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Кипр.