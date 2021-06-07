Заявка на Кипр: с Зинченко и Цыганковым, но без Сидорчука и Безуса

Также возвращается Эдуард Соболь. Александр Тымчик пока играть не готов

  • 07.06.2021 10:37
  • 8958 просмотров
  • 9 комментариев
Заявка на Кипр: с Зинченко и Цыганковым, но без Сидорчука и Безуса
© УАФ. Александр Зинченко

ОБНОВЛЕНО. Виктор Цыганков пропустит матч из-за травмы.

7 июня в 19:00 сборная Украины начнет контрольный матч против Кипра. После матча с Северной Ирландией в заявку вернулись Виктор Цыганков, Эдуард Соболь и Александр Зинченко.
 
Из футболистов, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в заявку на матч с киприотами не попавшие Александр Тымчик, Сергей Сидорчук и Роман Безус.
 
Заявка сборной Украины на матч с Кипром:
 
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.
 
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.
 
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17 Александр Зинченко, 20. Александр Зубков .
 
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18 Артем Довбик, 19 Артем Беседин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Кипр.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(34 голоса)

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Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 07.06.2021 13:27
    0
    Валерій Заремба, 07.06.2021 11:52
    Пятов, Соболь, Попов, Забарвний, Караваєв, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Яремчук
    Згоден, буде цікаво побачити оборону у такому поєднанні, проте і б поберіг Малиновського, + дав зіграти весь матч Циганкову нарешті
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 07.06.2021 13:20
    0
    Дуже хочеться щоб вийшов Циганков у старті нарешті, а не на заміну. Плюс бачу на гілці палка дискусія стосовно Степаненко і Сидорчука. Дійсно, Сидор зараз у формі і він більш пластичний гравець та і може класно підключитись другим темпом і доречі пробити, проте Степаненко краще грає у захисті та більш грамотний тактично, тож зараз це дійсно важкий вибір у Шеви
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 07.06.2021 12:07
    -5
    Эх зина зина .....молод ещё в,сборной штаны,протирать
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    нестор
    online
      нестор, 07.06.2021 12:04
    +3
    Вот бы Артём Довбик вышел и забил.
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    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 07.06.2021 12:00
    +1
    Валерій Заремба, 07.06.2021 11:52
    Пятов, Соболь, Попов, Забарвний, Караваєв, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Яремчук
    Пятов тут зайвий - краще хай Бущан буде. А так дуже оптимальний склад.
    Ссылка
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 07.06.2021 11:52
    0
    Пятов, Соболь, Попов, Забарвний, Караваєв, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Яремчук
    Ссылка
    ToR
      ToR, 07.06.2021 11:41
    -6
    Semiramida, 07.06.2021 11:17
    Надеюсь, что деревянного костолома Степаненко не будет в стартовом составе Украины на Кипр! Да и на ЕВРО его желательно выпускать по необходимости! А то он, с его прямолинейно двигательным аппаратом, может много дров наломать!
    Тебя когда вчера ....бали на трессе ты все мозги потеряла?
    иди мозги свои найди и борщи мужу вари,футбол это не твоё
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 07.06.2021 11:34
    +5
    Semiramida, 07.06.2021 11:17
    Надеюсь, что деревянного костолома Степаненко не будет в стартовом составе Украины на Кипр! Да и на ЕВРО его желательно выпускать по необходимости! А то он, с его прямолинейно двигательным аппаратом, может много дров наломать!
    Согласен. Лучше сидорчук. Тоже костолом, тоже деревянный, тоже прямолинейный, но свой, динамовский.
    Хотя как мудрые говорят - выслушай женщину и сделай все наоборот.
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 07.06.2021 11:17
    -5
    Надеюсь, что деревянного костолома Степаненко не будет в стартовом составе Украины на Кипр! Да и на ЕВРО его желательно выпускать по необходимости! А то он, с его прямолинейно двигательным аппаратом, может много дров наломать!
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 07.06.2021 11:34
    +5
    Semiramida, 07.06.2021 11:17
    Надеюсь, что деревянного костолома Степаненко не будет в стартовом составе Украины на Кипр! Да и на ЕВРО его желательно выпускать по необходимости! А то он, с его прямолинейно двигательным аппаратом, может много дров наломать!
    Согласен. Лучше сидорчук. Тоже костолом, тоже деревянный, тоже прямолинейный, но свой, динамовский.
    Хотя как мудрые говорят - выслушай женщину и сделай все наоборот.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 07.06.2021 12:04
    +3
    Вот бы Артём Довбик вышел и забил.
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 07.06.2021 12:00
    +1
    Валерій Заремба, 07.06.2021 11:52
    Пятов, Соболь, Попов, Забарвний, Караваєв, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Яремчук
    Пятов тут зайвий - краще хай Бущан буде. А так дуже оптимальний склад.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 07.06.2021 13:27
    0
    Валерій Заремба, 07.06.2021 11:52
    Пятов, Соболь, Попов, Забарвний, Караваєв, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Яремчук
    Згоден, буде цікаво побачити оборону у такому поєднанні, проте і б поберіг Малиновського, + дав зіграти весь матч Циганкову нарешті
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 07.06.2021 13:20
    0
    Дуже хочеться щоб вийшов Циганков у старті нарешті, а не на заміну. Плюс бачу на гілці палка дискусія стосовно Степаненко і Сидорчука. Дійсно, Сидор зараз у формі і він більш пластичний гравець та і може класно підключитись другим темпом і доречі пробити, проте Степаненко краще грає у захисті та більш грамотний тактично, тож зараз це дійсно важкий вибір у Шеви
    Ссылка
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 07.06.2021 11:52
    0
    Пятов, Соболь, Попов, Забарвний, Караваєв, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Яремчук
    Ссылка
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