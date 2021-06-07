Цыганков снова не сыграет. В заявке сборной Украины его заменил Безус

Официальный сайт УАФ сообщает, что вместо Виктора Цыганкова в заявку сборной Украины на контрольный матч против Кипра внесен Роман Безус.

У полузащитника «Динамо» небольшое повреждение икроножной мышцы. О сроках восстановления информации нет.

Ранее Цыганков пропустил матч против Северной Ирландии, однако сыграл тайм против Бахрейна.

Встреча с Кипром, которая начнется сегодня в 19:00, является последней для Украины перед стартом Евро.

Обновленная заявка на матч с Кипром.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.



Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.



Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, Роман Безус. 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков.



Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин.