Цыганков снова не сыграет. В заявке сборной Украины его заменил Безус

Официальный сайт УАФ сообщает, что вместо Виктора Цыганкова в заявку сборной Украины на контрольный матч против Кипра внесен Роман Безус.
У полузащитника «Динамо» небольшое повреждение икроножной мышцы. О сроках восстановления информации нет.
Ранее Цыганков пропустил матч против Северной Ирландии, однако сыграл тайм против Бахрейна.
Встреча с Кипром, которая начнется сегодня в 19:00, является последней для Украины перед стартом Евро.
Обновленная заявка на матч с Кипром.
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, Роман Безус. 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков.
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Паралельно отправить в психотерапию, тело и психика это одно целое. Часто такие психосоматические симптомы могут быть из за страхов, хрубкости, особенностей организации личности
Мог бы через пару лет быть основным.
Ярмола стареет,Цыганков травмы
Он результат может сделать
Паралельно отправить в психотерапию, тело и психика это одно целое. Часто такие психосоматические симптомы могут быть из за страхов, хрубкости, особенностей организации личности
Мог бы через пару лет быть основным.
Ярмола стареет,Цыганков травмы
Он результат может сделать
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