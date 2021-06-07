Цыганков снова не сыграет. В заявке сборной Украины его заменил Безус

У полузащитника «Динамо» повреждение ноги

  • 07.06.2021 14:16
  • 8153 просмотра
  • 27 комментариев
Цыганков снова не сыграет. В заявке сборной Украины его заменил Безус
© uaf.ua

Официальный сайт УАФ сообщает, что вместо Виктора Цыганкова в заявку сборной Украины на контрольный матч против Кипра внесен Роман Безус.

У полузащитника «Динамо» небольшое повреждение икроножной мышцы. О сроках восстановления информации нет.

Ранее Цыганков пропустил матч против Северной Ирландии, однако сыграл тайм против Бахрейна.

Встреча с Кипром, которая начнется сегодня в 19:00, является последней для Украины перед стартом Евро.

Обновленная заявка на матч с Кипром.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.
 
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
 
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, Роман Безус. 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков.
 
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(23 голоса)

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Комментарии
    Andrew
    online
      Andrew, 07.06.2021 17:02
    0
    Такой игрок стоит, что бы его отправили к лучшим физиотерапевтам, докторам. Может ему другие нагрузки, особенная реабилитация.
    Паралельно отправить в психотерапию, тело и психика это одно целое. Часто такие психосоматические симптомы могут быть из за страхов, хрубкости, особенностей организации личности
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.06.2021 16:58
    0
    Цитаишвили лошара.
    Мог бы через пару лет быть основным.
    Ярмола стареет,Цыганков травмы
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 07.06.2021 16:37
    0
    Вітя не перший і не останній, з тих хто талановитий, але травматичний.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 07.06.2021 16:23
    0
    Nordenus, 07.06.2021 14:39
    Мне Витя напоминает Ярмолу, очень талантливый футболист, но травмы не дают возможности играть нормально
    У Ярмолы до перехода в Дортмунд по сути и не было травм в карьере.
    Ссылка
    serg1508
    online
      serg1508, 07.06.2021 16:07
    0
    RUSLAN LUTSENKO, 07.06.2021 15:10
    До евро нiхто не побачить нашу суперзброю!
    Зину?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 07.06.2021 15:59
    0
    VAD, 07.06.2021 15:51
    Выйдет он на Евро и как обычно сделает разницу
    Прикол у тому, що він єдиний правий вінгера який готовий функціонально, не дивлячись на постійні дрібні травми. А з такими суперникам як Нідерланди це дуже важливо, тримати один рівень гри весь матч, а не як Ярмола з Марлосом, це зараз гравці моменту, а не цілого матчу
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 15:51
    +2
    Выйдет он на Евро и как обычно сделает разницу
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 07.06.2021 15:40
    -1
    С таким здоровьем Вите надо менять профессию
    Ссылка
    yatoro
    online
      yatoro, 07.06.2021 15:39
    0
    грусть
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 07.06.2021 15:27
    -1
    Без Цыганкова сборная говно.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 07.06.2021 15:25
    -2
    Та що ж таке, хлопцю дуже не щастить нажаль. Якщо ж так, то я б Малиновського награвав на фланг бо Ярмола не потягне інтенсивності всього матчу, у Півчнійною Ірландією під кінець все тринькав
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    maneKen
      maneKen, 07.06.2021 15:12
    +3
    лять, что там по докторам, можно нам вылечить единственного забивного игрока? Дайте ему нормальную программу для восстановления я не знаю, процедуры физиотерапевта, все же есть для этого
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 07.06.2021 15:10
    +1
    До евро нiхто не побачить нашу суперзброю!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 15:09
    0
    Берегут его на Евро.
    Он результат может сделать
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 07.06.2021 15:02
    0
    все логично быстрый форвард легкий и ломается проще. Вот Селезнев глыба того не поламаеш но и стоит на месте
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.06.2021 15:01
    0
    На евро 1-2 игрьі и в лазарет, генетика , структура мьішц не стягивает...
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 14:49
    -2
    Плохо. Вот СевМакам он бы точно забил!
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 14:44
    -7
    stopor2016, 07.06.2021 14:37
    Главное , что он не в шЫхстерве...
    Фрося,ты к врачу ходила вчера ??
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 07.06.2021 14:42
    +2
    Nordenus, 07.06.2021 14:39
    Мне Витя напоминает Ярмолу, очень талантливый футболист, но травмы не дают возможности играть нормально
    Ну травми Ярмолі почали заважати після 27. До цього травм у нього не було
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 07.06.2021 14:39
    +1
    Мне Витя напоминает Ярмолу, очень талантливый футболист, но травмы не дают возможности играть нормально
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 14:23
    +9
    Не дают травмы Вите покоя. Такой талант, а травмы губят...
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 07.06.2021 15:12
    +3
    лять, что там по докторам, можно нам вылечить единственного забивного игрока? Дайте ему нормальную программу для восстановления я не знаю, процедуры физиотерапевта, все же есть для этого
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.06.2021 14:37
    +3
    Maks_7777_, 07.06.2021 14:25
    Один из лучших из дЫнамо В сборной это конечно потеря ,до евро главное Восстановится ну время уже Мало ,здоровья
    Главное , что он не в шЫхстерве...
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 15:51
    +2
    Выйдет он на Евро и как обычно сделает разницу
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 07.06.2021 14:42
    +2
    Nordenus, 07.06.2021 14:39
    Мне Витя напоминает Ярмолу, очень талантливый футболист, но травмы не дают возможности играть нормально
    Ну травми Ярмолі почали заважати після 27. До цього травм у нього не було
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 07.06.2021 15:10
    +1
    До евро нiхто не побачить нашу суперзброю!
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 07.06.2021 14:39
    +1
    Мне Витя напоминает Ярмолу, очень талантливый футболист, но травмы не дают возможности играть нормально
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 07.06.2021 14:32
    +1
    Да что ж такое такой хрустальный Витя день два тренируется потом 5 дней не может наверное на евро толком не сыграет
    Ссылка
    Андрей Попов
    online
      Андрей Попов, 07.06.2021 14:26
    +1
    У нас в заявке два игрока с 18-м номером
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 07.06.2021 17:02
    0
    Такой игрок стоит, что бы его отправили к лучшим физиотерапевтам, докторам. Может ему другие нагрузки, особенная реабилитация.
    Паралельно отправить в психотерапию, тело и психика это одно целое. Часто такие психосоматические симптомы могут быть из за страхов, хрубкости, особенностей организации личности
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.06.2021 16:58
    0
    Цитаишвили лошара.
    Мог бы через пару лет быть основным.
    Ярмола стареет,Цыганков травмы
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 07.06.2021 16:37
    0
    Вітя не перший і не останній, з тих хто талановитий, але травматичний.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 07.06.2021 16:23
    0
    Nordenus, 07.06.2021 14:39
    Мне Витя напоминает Ярмолу, очень талантливый футболист, но травмы не дают возможности играть нормально
    У Ярмолы до перехода в Дортмунд по сути и не было травм в карьере.
    Ссылка
    serg1508
    online
      serg1508, 07.06.2021 16:07
    0
    RUSLAN LUTSENKO, 07.06.2021 15:10
    До евро нiхто не побачить нашу суперзброю!
    Зину?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 07.06.2021 15:59
    0
    VAD, 07.06.2021 15:51
    Выйдет он на Евро и как обычно сделает разницу
    Прикол у тому, що він єдиний правий вінгера який готовий функціонально, не дивлячись на постійні дрібні травми. А з такими суперникам як Нідерланди це дуже важливо, тримати один рівень гри весь матч, а не як Ярмола з Марлосом, це зараз гравці моменту, а не цілого матчу
    Ссылка
    yatoro
    online
      yatoro, 07.06.2021 15:39
    0
    грусть
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 15:09
    0
    Берегут его на Евро.
    Он результат может сделать
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 07.06.2021 15:02
    0
    все логично быстрый форвард легкий и ломается проще. Вот Селезнев глыба того не поламаеш но и стоит на месте
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.06.2021 15:01
    0
    На евро 1-2 игрьі и в лазарет, генетика , структура мьішц не стягивает...
    Ссылка
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