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Кипр
07.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Украина – Кипр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июня в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Харькове

  • 07.06.2021 17:08
  • 6283 просмотра
  • 1 комментарий
Украина – Кипр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

7 июня состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины примет сборную Кипра.

Матч пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажут телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Кипр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход товарищеского матча между сборными Украины и Кипра, который состоится 7 июня в Харькове.
    • 32.22% (29)
      1. Крупная победа Украины
    • 55.56% (50)
      2. Минимальная победа Украины
    • 10% (9)
      3. Ничья
    • 1.11% (1)
      4. Минимальная победа Кипра
    • 1.11% (1)
      5. Крупная победа Кипра
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Комментарии
    SANDR MOIA
    online
      SANDR MOIA, 07.06.2021 17:16
    0
    У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали ТРК «Україна» та «Футбол 1»
    _______________________________________
    ТРК «Україна» 23:00 Футбол. Контрольна Гра. Україна - Кіпр
    _______________________________________
    Хто бреше? На Україні в запису, чи ні?
    Ссылка
    SANDR MOIA
    online
      SANDR MOIA, 07.06.2021 17:16
    0
    У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали ТРК «Україна» та «Футбол 1»
    _______________________________________
    ТРК «Україна» 23:00 Футбол. Контрольна Гра. Україна - Кіпр
    _______________________________________
    Хто бреше? На Україні в запису, чи ні?
    Ссылка
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