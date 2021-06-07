7 июня состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины примет сборную Кипра.
Матч пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажут телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Кипр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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ТРК «Україна» 23:00 Футбол. Контрольна Гра. Україна - Кіпр
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Хто бреше? На Україні в запису, чи ні?
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ТРК «Україна» 23:00 Футбол. Контрольна Гра. Україна - Кіпр
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Хто бреше? На Україні в запису, чи ні?
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