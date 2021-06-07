Наши соперники. Нидерланды, Австрия, Северная Македония: за и против

Sport.ua совместно с Favbet в спецпроекте «Украина на Евро-2020» рассказывает о соперниках сборной Украины на групповом этапе турнира.

В чем сила наших оппонентов по группе С чемпионата Европы, и какие в них слабые стороны – читайте ниже.

Сборная Нидерландов

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«Оранжевые» - едва ли не главная команда-загадка чемпионата Европы. Сборная Нидерландов с примерно равными шансами может как выстрелить, так и провалиться на континентальном первенстве, и в обоих случаях итог будет считаться закономерным. За счет чего и кого команда де Бура способна приятно удивить, и за счет чего (и кого тоже) – удивить неприятно, сейчас и рассмотрим.

Плюсы

Общий уровень национальной сборной Нидерландов вот уже который сезон остается выше среднего. Это не позволяет «оранье» реально претендовать на титулы, но ниже определенного уровня они тоже не опускаются. Команда традиционно, еще со времен великого Михелса, заточена на атаку. Атакующее звено по мощи и значению превосходит оборонительное. Особенно сейчас, когда травмирован ван Дейк. Главная надежда в атаке – Депай. 27-летний форвард «Лиона» уже который год остается фактически единственным топ-нападающим команды.

Обязательно нужно упомянуть и о двух игроках середины поля – Вейналдуме и де Йонге, которые начинают и разгоняют практически все атаки. Причем Жоржиньо действует чаще в последней трети поля, тогда как Френки – больше из глубины. Несмотря на отсутствие ван Дейка, в защите тоже есть знаковые лица. К примеру, де Лигт.

Особо нужно отметить о взаимозаменяемости игроков этой сборной: Блинд может сыграть как в центре обороны, так и слева. В центре защиты, в паре с де Лигтом может действовать де Врей, а может и Велтман. При необходимости пара центрбеков может быть и такой: Аке – Блинд. Традиционно сборная Нидерландов богата на юные таланты. Вот и на сей раз «оранжевые» везут на Евро свои перспективные дарования: Гравенберха и Тимбера из «Аякса» и Гакпо из ПСВ. Они вряд ли будут игроками основы, но однозначно могут усилить игру со скамейки. Да и вообще, сборная Нидерландов обладает очень серьезными «джокерами», способными усилить команду по ходу поединка.

Обязательно в этой части нужно отметить и тот факт, что все три матча группового этапа чемпионата Европы «оранжевые» проведут в родных стенах – в Амстердаме.

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Минусы

Слабых сторон в сборной тоже достаточно. Притча во языцех – отсутствие лидера и капитана команды – ван Дейка. Центрбек «Ливерпуля» почти восстановился после травмы «крестов», но решил не рисковать и не поехал на Евро. И если эта потеря «читалась», была очевидной, то вот основной голкипер «оранье» Силлесен «отцепился» от заявки в последний миг. У вратаря «Валенсии» коронавирус, посему чемпионат Европы для него закончился, так и не начавшись. И это очень серьезная брешь у сборной.

Отдельный разговор – о тренере. Путевку на Евро Нидерланды заработали во главе с Куманом. Рональд во время своей каденции в главной команде страны успел навести порядок, поставить игру и возродить надежды на лучшее. Но легенда «Барсы» повелся на предложение «блаугранас» и оставил сборную. Ее доверили де Буру. Тот, который Франк. Назначение странное, если не сказать больше. Этот тренер, окромя своей ранней карьеры в «Аяксе», везде проваливался: и в «Интере», и в «Кристал Пэлас», и даже в Северной Америке. Под его руководством сборная Нидерландов явно не блещет: ни игрой, ни результатами. Наставник до сих пор не определился ни с оптимальным составом, ни с принципами ведения оборонительной игры.

Сборная Австрии



Getty Images/Global Images Ukraine

Внимательно всмотритесь в лицо главного тренера сборной Австрии. В глазах Франко Фоды можно увидеть что угодно, но только не страх. «Гвозди бы делать из таких людей», - сказал бы классик. Под стать наставнику и его подопечные: бойцы, главной добродетелью которых является оборона и порядок. Что для сборной Австрии хорошо, а что плохо, давайте разбираться.

Плюсы

Команда укомплектована, в большинстве своем, опытными футболистами, повидавшими разные виды. Костяк сборной – люди, играющие в серьезных немецких клубах, причем отнюдь не на последних ролях. Команда исповедует силовой, вертикальный футбол. Зрелища не так уж и много, но свою синицу в руке австрийцы удерживают крепко. Команда научилась играть на равных против топ-соперников. Единственный ощутимый провал за последнее время – домашнее поражение в отборе на ЧМ-2022 Дании - 0:4. Главная звезда команды – Давид Алаба. Новоиспеченный футболист «Реала» на клубном уровне в «Баварии» выиграл все, что можно. В сборной его не использовали, разве что, в воротах. На данный момент Алаба чаще играет левого вингера. Его роль в команде определяющая.

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Минусы

Команду даже на Родине нещадно критикуют за излишне защитную, закрытую манеру игры. Фода оправдывается, дескать, благодаря именно таким действиям его подопечные и завоевали путевку на чемпионат Европы. Вместе с тем нужно признать, что плана «Б» у этого тренера, у этой команды сейчас просто нет.

У команды серьезные проблемы с травмами лидеров. Баумгартлингер, капитан сборной, лишь только начал тренироваться после разрыва «крестов». Он пока не в форме. Подобное можно адресовать и его коллеге по амплуа из «Хоффенхайма» Баумгартнеру. Не в оптимальной форме находится сейчас и главный форвард австрийцев – Арнаутович.

Алаба – однозначно самый сильный игрок сборной. Но есть вопросы и в данном случае. Давиду не очень комфортно играть слева в полузащите, но Фода его туда упрямо ставит. Не всегда это упрямство оправдано: Алаба часто теряет интерес к игре.

До сих пор не решенный вопрос и с основным вратарем. Долгое время первым номером считался Шлагер, но нынешний сезон голкипер ЛАСКа вряд ли может записать себе в актив. С другой стороны, есть перспективный Бахманн из «Уотфорда», но у него маловато опыта.

Сборная Северной Македонии



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Абсолютный дебютант континентального чемпионата едет на форум, как на праздник. Потому что как бы ни выступила сборная Северной Македонии на Евро-2020, камень в ее огород никто не бросит. Потому что она и так прыгнула выше своей головы. С чем (и кем) балканцы пожалуют на первенство континента?

Плюсы

Команде действительно терять нечего. Ее изначально записали в главные аутсайдеры группы – и в этом есть резон, ибо по подбору исполнителей она действительно уступает остальным троим коллективам. Но в этом есть и позитив: как минимум сборную не будет тяготить непосильная ноша в виде задач и амбиций. Македонцы могут себе позволить сыграть с чистого листа, без мандража и нервов. Никто другой в группе подобного себе не позволит.

Главной надеждой команды до сих пор остается ветеран Горан Пандев. Именно 37-летний форвард «Дженоа» забил единственный и победный гол сборной Грузии в «стыке», причем на выезде, что позволило Северной Македонии поехать на Евро. Несмотря на очень солидный возраст, Пандев до сих пор в порядке. И наверняка сделает все от него зависящее, чтобы первый и, по всей видимости, последний крупный форум на уровне сборных запомнить на всю жизнь, поскольку после Евро Горан планирует повесить бутсы на гвоздь.

Но, с другой стороны, вряд ли нужно воспринимать остальных игроков сборной в роли «мальчиков-колокольчиков». Эта команда в последние годы заметно прогрессирует. Она на хорошем уровне отыграла Лигу Наций – команде не хватило лишь чуть-чуть, чтобы пойти на повышение в дивизион В. Хорошо подопечные Ангеловски начали отбор на ближайший чемпионат мира – в матче-триллере уступили румынам, но без проблем разгромили Лихтенштейн. Однако главное их достижение в данном контексте – команда на выезде переиграла сборную Германии. Ангеловски в том матче использовал схему с тремя центрбеками, и она принесла свои плоды. Скорее всего, по аналогичной модели команда будет играть и на Евро.

Кроме Пандева, рекомендуем обратить внимание на двух восходящих звезд сборной Северной Македонии – Эниса Барди и Элифа Элмаза.

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Минусы

Тем не менее, сборную Северной Македонии сложно назвать даже крепким середняком европейского футбола. Практически по всем игровым параметрам, равно как и по уровню исполнителей команда уступает оппонентам по группе.

Из-за травмы пропустит турнир главный (после Пандева, конечно же) нападающий сборной Нестеровски. Форвард «Удинезе» не успел восстановиться после разрыва крестообразных связок левого колена.

Несмотря на молодую кровь сборной в лице Элмаза, команда достаточно возрастная (средний показатель – около 28 лет). Причем разумного баланса между опытом и молодостью нет: заметно превалирует опыт, что изначально определяет игру команды, как небыструю.

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