ВИДЕО. Поздравляю с победой в Лиге чемпионов! Как Яремчук подколол Зинченко

Форвард сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук подшутил над партнером по национальной команде Александром Зинченко, который вскоре станет отцом.

Яремчук протянул руку Зинченко и неожиданно поздравил его... с победой в Лиге чемпионов. Александр оказался не рад такой шуточке, и Яремчук в знак примирения обнял своего партнера.

Зинченко вместе с «Ман Сити» проиграл в финале Лиги чемпионов лондонскому «Челси» (0:1), причем именно Александр не удержал рывок Кая Хаверца, когда тот забил единственный гол в матче.