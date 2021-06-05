ВИДЕО. Поздравляю с победой в Лиге чемпионов! Как Яремчук подколол Зинченко

Зинченко вместе с «Ман Сити» проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов

  • 05.06.2021 21:57
  • 3460 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Поздравляю с победой в Лиге чемпионов! Как Яремчук подколол Зинченко
© YouTube. Яремчук и Зинченко

Форвард сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук подшутил над партнером по национальной команде Александром Зинченко, который вскоре станет отцом.

Яремчук протянул руку Зинченко и неожиданно поздравил его... с победой в Лиге чемпионов. Александр оказался не рад такой шуточке, и Яремчук в знак примирения обнял своего партнера.

Зинченко вместе с «Ман Сити» проиграл в финале Лиги чемпионов лондонскому «Челси» (0:1), причем именно Александр не удержал рывок Кая Хаверца, когда тот забил единственный гол в матче.

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Источник — YouTube

(10 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.06.2021 22:54
    0
    глупая шутка
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 05.06.2021 22:38
    +3
    С такими друзьями и врагов не надо..
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 05.06.2021 22:33
    +2
    Тупое животное...он хоть сам то понял насколько глупо выглядел?
    Ссылка
    andre_lui
      andre_lui, 05.06.2021 22:20
    +6
    Что то наших понесло! Болельщикам интересно что и как. Но может Лобановский и прав - закрытые тренировки и т.д.
    Ссылка
    Morjoviy
    online
      Morjoviy, 05.06.2021 22:14
    +5
    Max30, 05.06.2021 21:59
    Тупая шутка
    Какой сам - такие и шутки.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 05.06.2021 22:12
    +3
    Просто неудачная шутка
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 05.06.2021 22:05
    -7
    Philip J. Fry, 05.06.2021 22:04
    жарти рівня 95-го кварталу
    95 кварталу, не завжи тупі жарти
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.06.2021 22:05
    +9
    Просто разрывная Ромчик! Пробуйся в квартал, там лига смеха или рассмеши комика...)
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 05.06.2021 22:05
    +7
    Max30, 05.06.2021 21:59
    Тупая шутка
    Було в батька 3 сина: два нормальних, один-хвутболіст ))
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 05.06.2021 22:04
    +17
    Это как пнуть лежачего, не шутка, а жестокий подъёб, друзья так себя не ведут
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 05.06.2021 22:04
    +6
    жарти рівня 95-го кварталу
    Ссылка
    Max30
      Max30, 05.06.2021 21:59
    +20
    Тупая шутка
    Ссылка
    Max30
      Max30, 05.06.2021 21:59
    +20
    Тупая шутка
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 05.06.2021 22:04
    +17
    Это как пнуть лежачего, не шутка, а жестокий подъёб, друзья так себя не ведут
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.06.2021 22:05
    +9
    Просто разрывная Ромчик! Пробуйся в квартал, там лига смеха или рассмеши комика...)
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 05.06.2021 22:05
    +7
    Max30, 05.06.2021 21:59
    Тупая шутка
    Було в батька 3 сина: два нормальних, один-хвутболіст ))
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.06.2021 22:20
    +6
    Что то наших понесло! Болельщикам интересно что и как. Но может Лобановский и прав - закрытые тренировки и т.д.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 05.06.2021 22:04
    +6
    жарти рівня 95-го кварталу
    Ссылка
    Morjoviy
    online
      Morjoviy, 05.06.2021 22:14
    +5
    Max30, 05.06.2021 21:59
    Тупая шутка
    Какой сам - такие и шутки.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 05.06.2021 22:38
    +3
    С такими друзьями и врагов не надо..
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 05.06.2021 22:12
    +3
    Просто неудачная шутка
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 05.06.2021 22:33
    +2
    Тупое животное...он хоть сам то понял насколько глупо выглядел?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.06.2021 22:54
    0
    глупая шутка
    Ссылка
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