ВИДЕО. Зинченко проспал рывок. Хаверц открыл счет для Челси в финале ЛЧ

В субботу, 29 мая, в Порту проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси».
На 42-й минуте Кай Хаверц открыл счет для «Челси». В этом эпизоде украинец Александр Зинченко проспал рывок соперника.
ГОЛ! 0:1. Кай Хаверц, 42 мин.
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Источник — Sport.ua
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