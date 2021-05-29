ВИДЕО. Зинченко проспал рывок. Хаверц открыл счет для Челси в финале ЛЧ

«Манчестер Сити» пропустил гол в раздевалку на 42-й минуте

  • 29.05.2021 22:55
  • 422 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Зинченко проспал рывок. Хаверц открыл счет для Челси в финале ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 мая, в Порту проходит финал Лиги чемпионов, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси».

На 42-й минуте Кай Хаверц открыл счет для «Челси». В этом эпизоде украинец Александр Зинченко проспал рывок соперника.

ГОЛ! 0:1. Кай Хаверц, 42 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    BUCH
      BUCH, 29.05.2021 23:00
    0
    Ну где там фаны Зинченко???
    Ссылка
    BUCH
      BUCH, 29.05.2021 23:00
    0
    Ну где там фаны Зинченко???
    Ссылка
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