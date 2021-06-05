Агент подтвердил, что Сергей Ребров может возглавить сборную Украины

В интервью венгерской прессе Шандор Варга, агент Сергея Реброва, подтвердил, что бывший главный тренер «Ференцвароша» может возглавить сборную Украины:

«Вариант со сборной Украины реален. Президент Украинской ассоциации футбола [Андрей Павелко] был на открытии «Пушкаш Арены». Он сказал мне, что если уйдет Шевченко, вероятно в «Милан», только Ребров может быть следующим тренером сборной Украины.

Об этом знал и Шевченко, и Габор Кубатов [президент «Ференцвароша»]. Если национальная команда позовет тренера, это больше, чем клуб. Ведь речь идет о служении своей стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет».