Агент подтвердил, что Сергей Ребров может возглавить сборную Украины

Шандор Варга рассказал подробности по экс-наставнику «Ференцвароша»

  • 05.06.2021 18:35
  • 3902 просмотра
  • 12 комментариев
Агент подтвердил, что Сергей Ребров может возглавить сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В интервью венгерской прессе Шандор Варга, агент Сергея Реброва, подтвердил, что бывший главный тренер «Ференцвароша» может возглавить сборную Украины:

«Вариант со сборной Украины реален. Президент Украинской ассоциации футбола [Андрей Павелко] был на открытии «Пушкаш Арены». Он сказал мне, что если уйдет Шевченко, вероятно в «Милан», только Ребров может быть следующим тренером сборной Украины.

Об этом знал и Шевченко, и Габор Кубатов [президент «Ференцвароша»]. Если национальная команда позовет тренера, это больше, чем клуб. Ведь речь идет о служении своей стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет».

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(9 голосов)

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Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 05.06.2021 19:51
    0
    Агент? Кремля? У-у-у сука!
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 05.06.2021 19:39
    +1
    Было бы неплохо!
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 05.06.2021 19:29
    0
    СирожКа чемпион Европы по радио, Китайцы уже предложили ему возглавить свою сборную
    Ссылка
    Сергей Чёрный
      Сергей Чёрный, 05.06.2021 19:21
    +1
    Ребров сейчас ведёт переговоры с греческим АЕК , так что непешите несімітницю.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 05.06.2021 19:14
    0
    Одни агенты страшно пукнуть
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 05.06.2021 19:09
    +1
    А зачем Милану сейчас менять тренера ?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 05.06.2021 19:06
    0
    Одни агенты а Я слышал что дед Сабо вместе с котячим батьком Леоненко
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 05.06.2021 19:06
    +1
    Одни агенты а Я слышал что дед Сабо вместе с котячим батьком Леоненко
    Ссылка
    Анита Бурилина
    online
      Анита Бурилина, 05.06.2021 19:00
    -5
    После Шевы будет Милевский, а потом Алиев. Дно должно быть пробито.
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 05.06.2021 18:48
    +1
    "Если национальная команда позовет тренера, это больше, чем клуб"
    Блохин бросил сборную ради Динамо, Шевченко мечтает о Милане...
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 05.06.2021 18:45
    +3
    Не спортивный сайт, а жёлтая газета какая-то
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 05.06.2021 18:43
    0
    Забыл добавить как звонил по етому вопросу своему мифическому другу сэру алексу фергюсону
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 05.06.2021 18:45
    +3
    Не спортивный сайт, а жёлтая газета какая-то
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 05.06.2021 19:39
    +1
    Было бы неплохо!
    Ссылка
    Сергей Чёрный
      Сергей Чёрный, 05.06.2021 19:21
    +1
    Ребров сейчас ведёт переговоры с греческим АЕК , так что непешите несімітницю.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 05.06.2021 19:09
    +1
    А зачем Милану сейчас менять тренера ?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 05.06.2021 19:06
    +1
    Одни агенты а Я слышал что дед Сабо вместе с котячим батьком Леоненко
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 05.06.2021 18:48
    +1
    "Если национальная команда позовет тренера, это больше, чем клуб"
    Блохин бросил сборную ради Динамо, Шевченко мечтает о Милане...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 05.06.2021 19:51
    0
    Агент? Кремля? У-у-у сука!
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 05.06.2021 19:29
    0
    СирожКа чемпион Европы по радио, Китайцы уже предложили ему возглавить свою сборную
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 05.06.2021 19:14
    0
    Одни агенты страшно пукнуть
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 05.06.2021 19:06
    0
    Одни агенты а Я слышал что дед Сабо вместе с котячим батьком Леоненко
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 05.06.2021 18:43
    0
    Забыл добавить как звонил по етому вопросу своему мифическому другу сэру алексу фергюсону
    Ссылка
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