Агент Реброва: «Интерес Тоттенхэма? Это не утка»

Агент Сергея Реброва Шандор Варга заявил, что разговоры о возможном переходе тренера в «Тоттенхэм» не являются выдумкой:
«Что касается «Тоттенхэма», у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в «Ференцварош». Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это тоже не утка.
Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: «Что ж, пора идти».
Вчера Ребров покинул пост главного тренера «Ференцвароша».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Восток, параша и т.д. - не вариант))
Восток, параша и т.д. - не вариант))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.