Агент Реброва: «Интерес Тоттенхэма? Это не утка»

Агент Сергея Реброва Шандор Варга заявил, что разговоры о возможном переходе тренера в «Тоттенхэм» не являются выдумкой:

«Что касается «Тоттенхэма», у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в «Ференцварош». Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это тоже не утка.

Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: «Что ж, пора идти».

Вчера Ребров покинул пост главного тренера «Ференцвароша».