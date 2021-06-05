Агент Реброва: «Интерес Тоттенхэма? Это не утка»

Шандор Варга – о будущем Сергея Реброва

  • 05.06.2021 15:24
  • 1549 просмотров
  • 1 комментарий
Агент Реброва: «Интерес Тоттенхэма? Это не утка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Агент Сергея Реброва Шандор Варга заявил, что разговоры о возможном переходе тренера в «Тоттенхэм» не являются выдумкой:

«Что касается «Тоттенхэма», у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в «Ференцварош». Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это тоже не утка.

Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: «Что ж, пора идти».

Вчера Ребров покинул пост главного тренера «Ференцвароша».

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Комментарии
    BUCH
    online
      BUCH, 05.06.2021 16:32
    0
    Европа!!!
    Восток, параша и т.д. - не вариант))
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 05.06.2021 16:32
    0
    Европа!!!
    Восток, параша и т.д. - не вариант))
    Ссылка
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