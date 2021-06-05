В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Италия разгромила Чехию (4:0), голами отметились: Чиро Иммобиле, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди.
Товарищеские матчи
4 июня. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Италия – Чехия – 4:0
Голы: Иммобиле, 23, Барелла, 42, Инсинье, 66, Берарди, 73.
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Италия).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Италия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Италия).
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Источник — Sport.ua
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