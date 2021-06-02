Италия – Чехия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Эксперт дал прогноз на контрольный матч

  • 02.06.2021 21:31
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Италия – Чехия. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на товарищеский матч Италия – Чехия.

«Безусловно, фаворит – это итальянцы. А чехи смогут проверить свои силы на фоне такого сильного соперника. Это всегда интересно – проверить свои силы и узнать свои возможности. А итальянцы – это старожилы чемпионатов Европы и чемпионатов мира. Они всегда ставят перед собой максимальные задачи. По-другому быть не может с таким подбором футболистов. Кстати, в сборной Италии смена поколений происходит практически незаметно. В Скуадре Адзурре на смену старых игроков всегда приходят новые звезды.

Здесь, мне кажется, явный фаворит – это сборная Италии. Да, итальянцы показывают такой тягучий, местами скучный футбол, но это та команда, которая тактически грамотно работает на результат. Я думаю, Италия победит Чехию со счетом 2:1», - сказал Федецкий.

Матч Италия – Чехия состоится 4-го июня. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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