Иммобиле и компания. Италия разгромила Чехию накануне Евро-2020

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Италия разгромила Чехию (4:0), голами отметились: Чиро Иммобиле, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди.
Словения и Исландия одержали ожидаемые победы.
Товарищеские матчи
4 июня
Италия – Чехия – 4:0
Голы: Иммобиле, 23, Барелла, 42, Инсинье, 66, Берарди, 73.
Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Словения – Гибралтар – 6:0
Голы: Шпорар, 11, 34, Иличич, 17, 57, Млакар, 38, Горенц-Станкович, 61.
Нереализованные пенальти: Иличич, 24 – К.Чиполина, 16.
Копер. Стадион «Бонифика».
Фарерские острова – Исландия – 0:1
Гол: М. Андерсон, 70.
Торсхавн. Стадион: «Торсволлур»
Источник — Sport.ua
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