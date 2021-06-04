Анчелотти отказал Интеру перед назначением в Реал

Чемпион Италии приглашали Карло Анчелотти

  • 04.06.2021 23:59
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Анчелотти отказал Интеру перед назначением в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти мог возглавить миланский «Интер». Чемпионы Италии выходили на него с предложением за несколько дней до «Реала».

Анчелотти предложение «Интера» отклонил, объяснив это тем, что не хочет предавать «Милан». 61-летний тренер возглавлял «россонери» в 2001-2009 годах, а до этого выступал в качестве игрока в 1987-1992 годах.

С «Миланом» Анчелотти выиграл по одному Скудетто и по два Кубка чемпионов и в качестве игрока, и в качестве тренера.

Что касается «Интера», то команду возглавил экс-тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

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Источник — AS

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