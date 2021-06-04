Северная Македония
4 : 0
Казахстан
04.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сев.Македония – Казахстан – 4:0. Как удалили Мужикова. Видео голов и обзор

У гостей был удален Серикжан Мужиков, автор гола в ворота Украины

  • 04.06.2021 22:12
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Сев.Македония – Казахстан – 4:0. Как удалили Мужикова. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серикжан Мужиков

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Северная Македония, соперник Украины на Евро-2020, разгромила Казахстан (4:0). У гостей был удален Серикжан Мужиков, автор гола в ворота Украины в недавнем матче квалификации ЧМ-2022.

Товарищеские матчи

4 июня

Северная Македония  Казахстан  4:0 

Голы: Алиоски, 35 (пен), Тричковски, 57, М. Ристовски, 74, Чурлинов, 76.

Удаление: Мужиков, 45+2.

Скопье. Стадион «Тоше Проески».

Удаление Мужикова, 45+2 мин.

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Дарко Чурлинов (Северная Македония).
74' ГОЛ ! Мяч забил Милан Ристовски (Северная Македония).
57' ГОЛ ! Мяч забил Иван Тричковски (Северная Македония).
45' Игрок команды Казахстан получает красную карточку.
35' ГОЛ ! С пенальти забил Эгзиян Алиловски (Северная Македония).
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Источник — Sport.ua

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