В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Северная Македония, соперник Украины на Евро-2020, разгромила Казахстан (4:0). У гостей был удален Серикжан Мужиков, автор гола в ворота Украины в недавнем матче квалификации ЧМ-2022.
Товарищеские матчи
4 июня
Северная Македония – Казахстан – 4:0
Голы: Алиоски, 35 (пен), Тричковски, 57, М. Ристовски, 74, Чурлинов, 76.
Удаление: Мужиков, 45+2.
Скопье. Стадион «Тоше Проески».
Удаление Мужикова, 45+2 мин.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарко Чурлинов (Северная Македония).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Ристовски (Северная Македония).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Тричковски (Северная Македония).
|45'
|Игрок команды Казахстан получает красную карточку.
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эгзиян Алиловски (Северная Македония).
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Источник — Sport.ua
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