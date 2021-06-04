Мужиков удален. Северная Македония, соперник Украины, разгромила Казахстан

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Северная Македония, соперник Украины на Евро-2020, разгромила Казахстан (4:0). У гостей был удален Серикжан Мужиков, автор гола в ворота Украины в недавнем матче квалификации ЧМ-2022.
Косово взял верх над Мальтой (2:1), а Финляндия проиграла Эстонии (0:1).
Латвия взяла верх над Литвой (3:1) в рамках Балтийского кубка.
Товарищеские матчи
4 июня
Северная Македония – Казахстан – 4:0
Голы: Алиоски, 35 (пен), Тричковски, 57, М. Ристовски, 74, Чурлинов, 76.
Удаление: Мужиков, 45+2.
Скопье. Стадион «Тоше Проески».
Косово – Мальта – 2:1
Голы: Рашица, 19, 84 – Димеч, 45+1.
Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».
Финляндия – Эстония – 0:1
Гол: Саппинен, 59.
Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Латвия – Литва – 3:1
Голы: Венета, 37 (автогол), Эмсис, 69, Улдрикис, 85 – Голубицкас, 67.
Балтийский Кубок. Рига. Стадион: «Даугавас».
Источник — Sport.ua
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Финляндия – Эстония – 0:1
Финляндия – Эстония – 0:1
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