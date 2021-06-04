Северная Македония
4 : 0
Казахстан
04.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мужиков удален. Северная Македония, соперник Украины, разгромила Казахстан

Косово взял верх над Мальтой, а Финляндия проиграла Эстонии

  • 04.06.2021 20:55
  • 1647 просмотров
  • 6 комментариев
Мужиков удален. Северная Македония, соперник Украины, разгромила Казахстан
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Северная Македония, соперник Украины на Евро-2020, разгромила Казахстан (4:0). У гостей был удален Серикжан Мужиков, автор гола в ворота Украины в недавнем матче квалификации ЧМ-2022.

Косово взял верх над Мальтой (2:1), а Финляндия проиграла Эстонии (0:1).

Латвия взяла верх над Литвой (3:1) в рамках Балтийского кубка.

Товарищеские матчи

4 июня

Северная Македония  Казахстан  4:0 

Голы: Алиоски, 35 (пен), Тричковски, 57, М. Ристовски, 74, Чурлинов, 76.

Удаление: Мужиков, 45+2.

Скопье. Стадион «Тоше Проески».

Косово  Мальта  2:1

Голы: Рашица, 19, 84 – Димеч, 45+1.

Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».

Финляндия – Эстония – 0:1

Гол: Саппинен, 59.

Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Латвия – Литва – 3:1

Голы: Венета, 37 (автогол), Эмсис, 69, Улдрикис, 85 – Голубицкас, 67.

Балтийский Кубок. Рига. Стадион: «Даугавас».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 22:24
    0
    dudigo78, 04.06.2021 22:13
    Та збірна македонії це вже далеко не та збірна, яку ми обігрували декілька років тому. на даний момент по силі вони нічим не слабші за фінів чи боснійців. і той, хто вже автоматом записав нам 3 очки в матчі з ними, той абсолютно не відслідковує останні тенденції у футболі. До речі, на минулому євро ми вже пн. ірландців "обігрували" однією ногою ще до гри. Я взагалі вважаю, що з македонцями буде для нас найважча гра, бо по суті за підсумками цієї гри найбільш вірогідно ми будемо або у грі за вихід з групи, або вже будемо пакувати валізи додому
    вони нічим не слабші за фінів
    Финляндия – Эстония – 0:1
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 04.06.2021 22:16
    0
    dudigo78, 04.06.2021 22:13
    Та збірна македонії це вже далеко не та збірна, яку ми обігрували декілька років тому. на даний момент по силі вони нічим не слабші за фінів чи боснійців. і той, хто вже автоматом записав нам 3 очки в матчі з ними, той абсолютно не відслідковує останні тенденції у футболі. До речі, на минулому євро ми вже пн. ірландців "обігрували" однією ногою ще до гри. Я взагалі вважаю, що з македонцями буде для нас найважча гра, бо по суті за підсумками цієї гри найбільш вірогідно ми будемо або у грі за вихід з групи, або вже будемо пакувати валізи додому
    это у них еще и Пандев есть неувядающий: 7 голов в серии А при выходах на замену
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.06.2021 22:13
    0
    Та збірна македонії це вже далеко не та збірна, яку ми обігрували декілька років тому. на даний момент по силі вони нічим не слабші за фінів чи боснійців. і той, хто вже автоматом записав нам 3 очки в матчі з ними, той абсолютно не відслідковує останні тенденції у футболі. До речі, на минулому євро ми вже пн. ірландців "обігрували" однією ногою ще до гри. Я взагалі вважаю, що з македонцями буде для нас найважча гра, бо по суті за підсумками цієї гри найбільш вірогідно ми будемо або у грі за вихід з групи, або вже будемо пакувати валізи додому
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 04.06.2021 21:52
    0
    Ну-ну. А один всім відомий експерт вже бачить нашу збірну в фіналі.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 04.06.2021 21:21
    +2
    Вот вам и сборная Македонии...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 21:14
    +2
    Будет видео пособие для Шевченко
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 04.06.2021 21:21
    +2
    Вот вам и сборная Македонии...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 21:14
    +2
    Будет видео пособие для Шевченко
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 22:24
    0
    dudigo78, 04.06.2021 22:13
    Та збірна македонії це вже далеко не та збірна, яку ми обігрували декілька років тому. на даний момент по силі вони нічим не слабші за фінів чи боснійців. і той, хто вже автоматом записав нам 3 очки в матчі з ними, той абсолютно не відслідковує останні тенденції у футболі. До речі, на минулому євро ми вже пн. ірландців "обігрували" однією ногою ще до гри. Я взагалі вважаю, що з македонцями буде для нас найважча гра, бо по суті за підсумками цієї гри найбільш вірогідно ми будемо або у грі за вихід з групи, або вже будемо пакувати валізи додому
    вони нічим не слабші за фінів
    Финляндия – Эстония – 0:1
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 04.06.2021 22:16
    0
    dudigo78, 04.06.2021 22:13
    Та збірна македонії це вже далеко не та збірна, яку ми обігрували декілька років тому. на даний момент по силі вони нічим не слабші за фінів чи боснійців. і той, хто вже автоматом записав нам 3 очки в матчі з ними, той абсолютно не відслідковує останні тенденції у футболі. До речі, на минулому євро ми вже пн. ірландців "обігрували" однією ногою ще до гри. Я взагалі вважаю, що з македонцями буде для нас найважча гра, бо по суті за підсумками цієї гри найбільш вірогідно ми будемо або у грі за вихід з групи, або вже будемо пакувати валізи додому
    это у них еще и Пандев есть неувядающий: 7 голов в серии А при выходах на замену
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.06.2021 22:13
    0
    Та збірна македонії це вже далеко не та збірна, яку ми обігрували декілька років тому. на даний момент по силі вони нічим не слабші за фінів чи боснійців. і той, хто вже автоматом записав нам 3 очки в матчі з ними, той абсолютно не відслідковує останні тенденції у футболі. До речі, на минулому євро ми вже пн. ірландців "обігрували" однією ногою ще до гри. Я взагалі вважаю, що з македонцями буде для нас найважча гра, бо по суті за підсумками цієї гри найбільш вірогідно ми будемо або у грі за вихід з групи, або вже будемо пакувати валізи додому
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 04.06.2021 21:52
    0
    Ну-ну. А один всім відомий експерт вже бачить нашу збірну в фіналі.
    Ссылка
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