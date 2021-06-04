25-й тур
Диназ
3 : 0
Оболонь-2
04.06.2021, FT

Вторая лига. Група А. Подолье и Ужгород вышли в Первую лигу

Винницкая «Нива» отобрала очки у «Эпицентра» из Дунаевец и убила интригу за тур до конца

  • 04.06.2021 19:26
  • 1497 просмотров
  • 2 комментария
Вторая лига. Група А. Подолье и Ужгород вышли в Первую лигу
© ФК Ужгород

Состоялись матчи предпоследнего тура Второй лиги в группе А. 
 
Винницкая «Нива» решила не затягивать и убила интригу за тур до завершения, отобрав очки у «Эпицентра» из Дунаевец. Таким образом, «Ужгород» и «Подолье», которые синхронно одержали победы над аутсайдерами, на шесть очков оторвались от ближайших преследователей и обеспечили себе повышение в классе со следующего сезона.
 
Вторая лига. 25-й тур
 
Группа А

«Нива» Винница – «Эпицентр» Дунаевцы – 1:0
«Подолье» – «Рубикон» – 2:0
«Ужгород» – «Карпаты» Львов – 3:0
«Буковина» – «Волынь-2» – 1:0
«Чернигов» – «Чайка» – 2:0
«Диназ» – «Оболонь-2» – 3:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Yruri1515
    online
      Yruri1515, 04.06.2021 20:36
    0
    Кто из них будет с Металом в суперфинале?
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 20:03
    +1
    Ура!!! Будет дерби Ужгород - Минай.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 20:03
    +1
    Ура!!! Будет дерби Ужгород - Минай.
    Ссылка
    Yruri1515
    online
      Yruri1515, 04.06.2021 20:36
    0
    Кто из них будет с Металом в суперфинале?
    Ссылка
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