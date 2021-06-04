Вторая лига. Група А. Подолье и Ужгород вышли в Первую лигу

Состоялись матчи предпоследнего тура Второй лиги в группе А.
Винницкая «Нива» решила не затягивать и убила интригу за тур до завершения, отобрав очки у «Эпицентра» из Дунаевец. Таким образом, «Ужгород» и «Подолье», которые синхронно одержали победы над аутсайдерами, на шесть очков оторвались от ближайших преследователей и обеспечили себе повышение в классе со следующего сезона.
Вторая лига. 25-й тур
Группа А
«Нива» Винница – «Эпицентр» Дунаевцы – 1:0
«Подолье» – «Рубикон» – 2:0
«Ужгород» – «Карпаты» Львов – 3:0
«Буковина» – «Волынь-2» – 1:0
«Чернигов» – «Чайка» – 2:0
«Диназ» – «Оболонь-2» – 3:0
Источник — Sport.ua
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