Вторая лига. Група А. Подолье и Ужгород вышли в Первую лигу

Состоялись матчи предпоследнего тура Второй лиги в группе А.



Винницкая «Нива» решила не затягивать и убила интригу за тур до завершения, отобрав очки у «Эпицентра» из Дунаевец. Таким образом, «Ужгород» и «Подолье», которые синхронно одержали победы над аутсайдерами, на шесть очков оторвались от ближайших преследователей и обеспечили себе повышение в классе со следующего сезона.



Вторая лига. 25-й тур



Группа А

«Нива» Винница – «Эпицентр» Дунаевцы – 1:0

«Подолье» – «Рубикон» – 2:0

«Ужгород» – «Карпаты» Львов – 3:0

«Буковина» – «Волынь-2» – 1:0

«Чернигов» – «Чайка» – 2:0

«Диназ» – «Оболонь-2» – 3:0

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