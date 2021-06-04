Чернигов — Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 4 июня, состоится поединок 25-го тура группы «А» Второй лиги Украины, в котором «Чернигов» примет «Чайку».
Матч пройдет в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена». Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:30.
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Источник — YouTube
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