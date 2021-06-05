Топ-10 футболистов, которые пропустят Евро-2020

Чемпионат Европы – масштабный футбольный форум, на котором соберется практически весь цвет континентального футбола. Однако не все «сливки» на него попадут. Не попадут по разным причинам: кто-то - из-за травм, кто-то – из-за тренерского выбора, а кто-то – из-за собственного нежелания.

Сегодня мы отметим тех, без кого пройдет Евро-2020. Но лучше бы с ними.

Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

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Главное действующее лицо обороны «Ливерпуля» и сборной Нидерландов ван Дейк вынужденно вне игры уже больше полгода – с октября 2020-го. Тогда, в злопамятном мерсисайдском дерби, столп обороны и один из лучших футболистов современности в столкновении с голкипером «Эвертона» Пикфордом получил очень серьезную травму – разрыв крестообразных связок колена. Без Вирджила «Ливерпуль» провел неудачный сезон: рано вылетел из Лиги чемпионов, а на следующий сезон ЛЧ забронировал путевку лишь на финишной ленточке. Туго приходится без своего капитана и сборной Нидерландов: одно поражение от сборной Турции чего стоит (2:4, в отборе на ЧМ-2022). Ориентировочный срок возвращения ван Дейка в строй – август-сентябрь 2021-го. Так что Евро-2020 пройдет без него.

Марко Ройс (Германия)

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Уникальный футболист: насколько талантливый, настолько и подвержен травмам. Чемпионат мира-2014, на котором Бундестим завоевала «золото», должен был стать турниром Ройса. Но полузащитник гладбахской «Боруссии» пропустил турнир из-за травмы. По этой же причине Марко не поехал и на Евро-2016. А вот на ЧМ-2018 он таки попал. Но лучше бы не попал: там сборная Германии оконфузилась по полной, заняв последнее место в группе. На Евро-2020 Ройс тоже не сыграет. Но в данном случае не по традиционной для себя причине: вроде бы чего-то серьезного со здоровьем у 31-летнего игрока нет. Он просто решил перестраховаться. На всякий случай. И попросил не включать его в заявку.

Златан Ибрагимович (Швеция)

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В 2016 году «великий и ужасный» Златан Ибрагимович официально завершил выступления в сборной Швеции. Это было что-то типа «я устал, я ухожу». Правда, два года спустя он прозрачно намекал, что хотел бы вернуться в национальную команду, чтобы поехать на чемпионат мира. Но то ли слабо намекал, то ли тогда его не хотели видеть в составе «тре крунур». Тем не менее, возвращение все равно состоялось. Весной сего года Златан заявил, что снова хочет играть за сборную. И его услышали. Неугомонный ветеран сыграл за шведов в отборочных поединках на ЧМ-2022. В матчах против Косово и Грузии Ибрагимович не забивал, но отметился результативными передачами. Свое возвращение в сборную он прокомментировал коротко, но емко: «Возвращение Бога». Наверняка бы шведский «Бог» сыграл и на Евро, если бы не травма. В принципиальном матче за «Милан» - против «Юве» - швед серьезно травмировался, и на перспективах поехать на чемпионат континента пришлось поставить жирный крест.

Серхио Рамос (Испания)

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В заявке сборной Испании на Евро-2020 не нашлось места никому из футболистов «Реала». Даже рекордсмену и капитану сборной – Серхио Рамосу. Отчасти такое решение Луиса Энрике можно понять: «королевский клуб» и его главный «король» - Рамос – провели невпечатляющий сезон, оставшись вообще без трофеев. Более того, на протяжении всего сезона 35-летний капитан «сливочных» страдал от травм. В весенней части Примеры Серхио сыграл лишь три поединка. Правда, в конце сезона вроде бы восстановился, провел игру против «Челси» в полуфинале ЛЧ, но затем снова повреждение. Не очень серьезное, но, тем не менее, главный тренер «Фурии рохи» счел нужным не брать капитана сборной на Евро. «Серхио Рамос не попал в список, потому что у него было мало игрового времени в этом сезоне. Это было трудное решение. Я рекомендовал ему подумать о себе и восстановлении», - вот слова Луиса Энрике по данному поводу. Если честно, тренера можно понять.

Марк-Андре Тер Штеген (Германия)

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Еще один немецкий футболист, страдающий от травм. «Барселона» (за которую выступает кипер) с Тер Штегеном в составе и без него – две разные команды. Не в пользу второй, понятное дело. Однако в данном случае дело не только, точнее, не столько в травмах. А еще и в разногласиях. Марк-Андре – футболист, конечно, отменный, но уж очень самолюбивый. Именно себя любимого он считает лучшим немецким голкипером на данный момент. Стало быть, именно он и должен защищать ворота Бундестим. Однако наставник Бундестим Лев считает иначе: тренер ставит на Нойера. На опытнейшего кипера «Баварии» Лев поставил и на Евро-2020. Поняв, что место в рамке ему не светит, Тер Штеген решил сыграть на опережение: сделать внеплановую операцию на колене. Мол, Евро-2020 – это круто, но здоровье дороже.

Кшиштоф Пентек (Польша)

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А в данном случае без хирургического вмешательства точно нельзя было обойтись. В 31-м туре Бундеслиги форвард сборной Польши и берлинской «Герты» Кшиштоф Пентек получил серьезную травму: перелом лодыжки. О Евро-2020 придется забыть. И это вдвойне обидно, так как предыдущий крупный международный форум – ЧМ-2018 – нападающий тоже пропустил. Правда, по другой причине: его просто отсеяли из окончательного списка. Сейчас же Пентек, распрощавшись с «Миланом», где дела не заладились, сумел перезапустить карьеру в «Герте». И наверняка попал бы в окончательный список сборной Польши. Но травма все перечеркнула.

Ансу Фати (Испания)

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Перечеркнула травма и надежды юной звезды «Барселоны» сыграть на своем первом серьезном «взрослом» мероприятии. Левый вингер «блауграны» и сборной Испании выбыл из строя еще в ноябре. Предварительный диагноз – повреждение мениска. Изначально планировалось, что 18-летний талант вернется на футбольное поле уже в марте, но восстановление явно затянулось. Более того, вместо одной парню пришлось пережить сразу четыре операции. И когда он снова будет радовать нас своей игрой – большой вопрос.

Жером Боатенг (Германия)

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А в данном случае «корень» всех бед нужно искать глубже. Со здоровьем у экс-чемпиона мира-2014 и многократного чемпиона Германии в составе «Баварии» Боатенга вроде бы все в порядке. Да и возрастом он еще ого-го: что такое 32 года для защитника? Тем не менее, тренер Бундестим Лев решил омолаживать состав своей команды. И одним из первых под «нож» реформации попал Боатенг. Попали еще и Хуммельс с Мюллером, однако то ли от безысходности, то ли под давлением общественности этих двоих тренер вернул в состав сборной. А вот Боатенга не вернул. Правильное ли это решение – увидим уже совсем скоро.

Антони Марсьяль (Франция)

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Кадровому выбору наставника сборной Франции Дешама можно лишь позавидовать. На данный момент Франция обладает поистине шикарными талантами, из которых можно составить как минимум две, почти равноценные сборные. Но на Евро поедет одна. Поэтому не удивительно, что за бортом континентального чемпионата оказалось сразу несколько звездных французов. Среди них – полузащитник/форвард «МанЮнайтед» Марсьяль. Энтони провел хороший сезон за свой клуб и вроде бы как заслуживал вызова в национальную команду. Впрочем, как заслужили на вызов и другие игроки, не попавшие в окончательный список «Ле Бле» - например, Менди или Эрнандес-младший.

Николо Дзаньоло (Италия)

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«Я очень расстроен, что не сыграю на Евро. Теперь моя цель - быть в полной готовности к чемпионату мира-2022», - не без грусти заявил восходящая звезда сборной Италии Дзаньоло. Полузащитник «Ромы» очень громко о себе заявил в позапрошлом сезоне, попав и на «радары» национальной команды, и более статусных клубов. Скорее всего, Николо сейчас бы защищал цвета как минимум «Интера», однако тяжелая травма надолго выбила его из колеи. Дзаньоло серьезно повредил колено - травма крестообразных связок. Вернуться после лечения он должен был в апреле. Но не получилось: врачи запретили 21-летнему футболисту даже тренироваться до начала лета. Поэтому Евро-2020 пройдет без одного из самых талантливых молодых игроков Италии.

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