Сборная Украины, которая не сыграет на Евро-2020

В первый день лета истек срок для раздумий главным тренерам национальных сборных, чьи команды пробились на Евро-2020: нужно оглашать окончательную заявку (26 футболистов) на чемпионат. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в сроки уложился, хотя интригу держал до последнего. На континентальный форум поедут те, кто, по мнению нашего тренерского штаба, наиболее достоин.

По разным причинам на Евро не смогли попасть ряд украинских футболистов, из которых обозреватель Sport.ua соорудил настоящую сборную. И уверен, что эти игроки под сине-желтым флагом на полях чемпионата Европы тоже бы боролись, как минимум, за выход из группы.

Голкипер

Андрей ЛУНИН («Реал», Испания)

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Даже если ты трижды талантливый, но за широкой, а точнее длинной спиной Куртуа ты все равно будешь вынужден прозябать, в лучшем случае попадая в стартовый протокол. Голкипер мадридского «Реала» Лунин в минувшем сезоне пошел на повышение: стал вторым кипером «королевского клуба». Однако на игровой практике Андрея это «повышение» никак не отразилось. Точнее, стало еще хуже. В Ла Лиге украинский вратарь не провел за свою команду ни одного матча. В прошлом сезоне, когда он выступал во втором по силе испанском дивизионе, в «Овьедо», он имел постоянную игровую практику. И, как следствие, постоянно вызывался в лагерь главной команды страны.

Вернувшись в «Мадрид», 22-летний страж ворот прогнозировано – чего уж там – лишился игровой практики. И, естественно, потерял статус второго вратаря сборной Украины. А теперь – и третьего. Очень обидно. Хочется надеяться, что в будущем талантливейший футболист еще сыграет за сборную на крупном международном турнире.

Оборона

Денис ФАВОРОВ («Заря»)



ФК Заря

Так получилось, что не только в итоговом, но и в расширенном списке Андрея Шевченко не оказалось ни одного футболиста «Зари». Наверное, зря, ведь уже второй сезон подряд луганская команда демонстрирует яркий и результативный футбол. Одним из тех, кто мог бы, на наш взгляд, претендовать на место в национальной сборной страны из коллектива Виктора Скрипника, является защитник Денис Фаворов. Опытнейший оборонец появился в составе луганской команды в минувшем сезоне, а до этого небезуспешно защищал цвета «Десны». В команде Рябоконя Фаворов был и капитаном, и душой команды, часто отличался и забитыми мячами. Не зря получил прозвище «украинский Рамос». С переходом в «Зарю» Денис стал меньше забивать (в его активе «лишь» два мяча), но надежность на фланге по-прежнему остается его фишкой.

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО («Андерлехт», Бельгия)



УАФ

Основной левофланговый защитник сборной Украины – Виталий Миколенко. Причем на долгие годы, дай Бог ему здоровья. Потому, что он попросту лучший в своем ампула. А вот выбрать ему дублера – дело непростое. Между Соболем и Михайличенко наш тренерский штаб сделал выбор в пользу новоиспеченного чемпиона Бельгии – Соболя. В принципе, в таком решении Шевченко есть логика: у Эдуарда сейчас хороший период в клубной карьере, он имеет достаточно игровой практики, универсален. Поэтому и остался в итоговой заявке. А вот его бельгийский коллега Михайличенко туда не попал. Видится, что по своему потенциалу левый крайний «Андерлехта» как минимум не уступает Соболю. А по «физике» и силе удара и превосходит Эдуарда. Но так получается, что Богдан сейчас не на первых ролях в своем клубе, поэтому и не попал в сборную. Но в нашем рейтинге его место неоспоримо.

Валерий БОНДАРЬ («Шахтер»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира среди 20-летних все настойчивее стучится в основу и «Шахтера», и сборной Украины. Оптимальная пара центрбеков донецкой команды в прошлом сезоне – Матвиенко – Бондарь. Луиш Каштру, бывший наставник «горняков», именно на эту пару делал ставку. Но вместе игроки сыграли мало – то травмы, то болезни. Всего на счету Валерия – 11 матчей в прошлом сезоне УПЛ и шесть – в Лиге чемпионов. Бондарь рассматривался в качестве кандидата в сборную Украины на поездку на чемпионат Европы, но тяжелая травма перечеркнула все надежды 22-летнего футболиста. В матче против «Александрии» Бондарь получил разрыв боковой связки колена и выбыл из игры на несколько месяцев. В этот срок как раз и будет проходить Евро…

Виталий ВЕРНИДУБ («Заря»)

По стилю игры, антропометрии и статусу капитан «Зари», на наш взгляд, подходит для сборной Украины. Однако вызова в главную команду страны Виталий Вернидуб уже давно не получает. Может, дело в возрасте? Центрбеку уже 33 года. Но так он же защитник! А старший его на год нападающий Мораес вызывался Шевченко в марте на отборочные матчи на чемпионат мира. В общем, дело, наверное, во вкусе. Нынешнему тренерскому штабу нынешний капитан «Зари» не подходит. Хотя практически по всем игровым параметрам Виталий – один из лучших защитников УПЛ. У него и со скоростью все в порядке, и с первым пасом, а в единоборствах, особенно на «втором этаже», он и вовсе лучший. В общем, его место в нашей сборной целиком заслуженное и закономерное.

Полузащита

Иван ПЕТРЯК («Фехервар», Венгрия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Ранее Петряк получал приглашение в лагерь национальной сборной, но в последнее время наш тренерский штаб игнорирует этого футболиста. Еще в свою бытность футболистом «Шахтера» Иван наглядно доказал, что может сыграть практически на любой позиции как в защите, так и в середине поля. Очень работоспособный, выносливый, в меру техничный – к этим своим характеристикам по чемпионату Украины Иван добавил и неплохую результативность в чемпионате Венгрии. В минувшем сезоне Петряк наколотил аж 12 мячей за свой «Фехервар». Учитывая, что парень играет не в нападении, это очень неплохой показатель. Но, похоже, не для главного тренера нашей сборной.

Евгений КОНОПЛЯНКА («Шахтер»)



УАФ

Не так давно без Коноплянки сложно было представить главную команду страны. Евгений безальтернативно занимал позицию на левом крыле полузащиты. Казалось, что так будет продолжаться долго. Во всяком случае, Женя и на Евро-2020 сыграет. Тем более, что в отборочной кампании на чемпионат континента он принимал непосредственное участие.

Однако минувший сезон у Коноплянки явно не задался. Сначала он просто перестал попадать в основу «Шахтера», затем травмировался. Во время зимней паузы, на сборах, казалось, что восстановился. Но опять травма. Тем не менее, Андрей Шевченко довызвал полузащитника в сборную, надеясь, что он успеет восстановиться. Увы, не успел.

Виктор КОВАЛЕНКО («Аталанта», Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Незаменимым этого белобрысого парня ни в «Шахтере», ни в сборной Украины вроде бы нельзя назвать. Возможно, потому, что Коваленко выполнял не всегда видимую, черновую работу. Тем не менее, когда в последнее зимнее межсезонье Виктор решил сменить «Шахтер» на «Аталанту», вдруг стало очевидно, как донецкой команде очень не хватает универсализма, работоспособности и цепкости этого игрока. Однако пока что карьера в «Аталанте» у 25-летнего футболиста идет явно «не в ту» сторону: он, в лучшем случае, лишь греет скамейку для запасных. Тем не менее, Коваленко регулярно получал вызов в сборную Украины. Получил его и на сей раз. И наверняка оказался бы в итоговом списке, но из-за травмы будет смотреть Евро по телевизору.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ («Динамо»)

«Я очень уважаю этого футболиста, но под модель сборной он не подходит», - примерно так ответил Андрей Шевченко на вопрос, почему одного из лучших игроков УПЛ последних сезонов Виталия Буяльского не оказалось в списке приглашенных на матчи отбора на ЧМ-2022. А тем временем Виталий продолжил геройствовать в чемпионате Украины: и забивал регулярно, и ассистировал. В составе «Динамо» он выиграл в минувшем сезоне на внутренней арене абсолютно все. В добавок ко всему именно Буяльского можно назвать лучшим футболистом «бело-синих» в сезоне 2020/2021.

В общем, полузащитник был настолько убедительным, что игнорировать его и дальше Шевченко не мог. И отправил Виталию приглашение в расширенный список кандидатов для поездки на Евро. На наш взгляд, в итоге Виталий поехал бы на Евро. Даже несмотря на то, что «не подходит под формулу». Как показывает практика, для хороших актеров нет плохих ролей. Тем более, что форму парень набрал впечатляющую. Однако воплотиться мечте в жизнь все равно не удалось. В финале Кубка Украины Буяльский травмировался, и этот чемпионат Европы пройдет без него.

Нападение

Жуниор МОРАЕС («Шахтер»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Недавно завершившийся сезон для «Шахтера» получился невыразительным не в последнюю очередь потому, что у главного форварда команды – Жуниора Мораеса – сбился прицел. Как позже рассказал сам натурализованный бразилец, на то были свои причины. Как бы то ни было, сезон 2020/2021 Мораес не может занести себе в актив: на его счету лишь шесть голов в УПЛ (годом ранее было целых 20-ть). Однако ближе к финишу сезона ветеран «горняков» начал «оживать». Получил вызов 34-летний нападающий и в сборную Украины – на три матча отборочного цикла к ЧМ-2022. В матче против сборной Финляндии Мораес забил единственный мяч в составе нашей команды, который стал для него премьерным в сине-желтой футболке.

Скорее всего, Мораес поехал бы и на чемпионат Европы, ведь, несмотря на солидный возраст, обладает всеми необходимыми характеристиками для классного форварда. К тому же, умелые игроки этого амплуа у нас сейчас почти на вес золота. Но поехать на чемпионат Европы – наверняка первый и последний в его карьере – Мораесу не удастся. На тренировочном занятии перед матчем с «Александрией» футболист получил серьезнейшее повреждение – разрыв крестообразной связки колена – и оказался вне игры минимум на полгода.

Владислав КУЛАЧ («Ворскла»)



ФК Ворскла

Зимой прошлого года форвард «Ворсклы» Кулач не терял надежд попасть в главную команду страны, отмечая, что, дескать, все зависит от меня. Все зависящее от него Влад сделал. По итогам прошедшего сезона 28-летний нападающий полтавской команды стал лучшим бомбардиром УПЛ. В его активе – 15 результативных ударов. Показатель не ахти какой, но ведь его коллеги, получившие вызов в сборную, забивали на порядок меньше.

Помимо открывшихся бомбардирских способностей (доселе Кулач в чемпионатах страны забивал примерно в два раза меньше), и сама игра полтавского нападающего изменилась в лучшую строну. Он стал лучше работать с мячом, играть один в один, полезен в общекомандных действиях. Но Андрей Шевченко сделал свой выбор в пользу других. Это его право. Хотя, кажется, что Кулач был бы не лишним на Евро, учитывая острый дефицит в главной команде страны с нападающими…