Александр КАРАВАЕВ: «Хотели вернуться на путь победителей»

Защитник сборной Украины – о победе над Северной Ирландией

  • 04.06.2021 02:40
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Александр КАРАВАЕВ: «Хотели вернуться на путь победителей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

29-летний защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над национальной командой Северной Ирландии (1:0) в контрольном матче.

«Тренерский штаб попросил нас показать ту игру, которую давно наигрывали. Давно не выигрывали, хотели показать свое лицо, свою игру, свою мощь и вернуться на победный путь. Вроде и не проигрывали, но таких соперников должны обыгрывать. Хотели переломить этот момент, могли забивать больше. Начнем пока с этого, но дальше будем стараться побеждать.

Не сказал бы, что передача на Зубкова была наиграна. В сборной и в клубе требуют от меня подавать вторым темпом. Наши игроки пришли в зону, а защитники не сильно сконцентрированы. Получилось идеально, дебютный гол у Сани Зубкова, поздравляю его. Когда забиваешь победный гол это придает тебе сил и уверенности.

В матче с Бахрейном больше одни игроки играли, сейчас другие. Идет смена наигрывания, не смотрят кто на какой позиции может играть. Все отдаются на максимуме и борются за свое место. У нас очень серьезная конкуренция.

Североирландцы стали играть агрессивнее во втором тайме. В некоторых моментах может недорабатывали, стараясь подловить нас на ошибках.

Немного обидно, что забили один мяч. Ярмоленко мог забивать, Яремчук. Если было бы 3:0 в первом тайме, то игра пошла бы еще легче. Скользкий счет, опасный штрафной у наших ворот на 90 минуте... Не нужно до такого доводить. Будем анализировать, чтобы к официальным матчам подойти в полной готовности

Физически выглядим свежее, чем в матче с Бахрейном. Выходим на свою пиковую форму. Тренерский штаб полностью рассчитал как надо правильно подготовиться, чтобы физически быть готовыми в официальных встречах. Работаем над тактикой, структурой. Все делаем постепенно», - сказал Караваев.

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Источник — Футбол 1/2/3

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