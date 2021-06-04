Они оскорбляли Зозулю. Райо Вальекано разгромил Леганес и близок к Ла Лиге

Вечером 3 июня в первом полуфинальном поединке за путевку в Ла Лигу «Райо Вальекано» разгромил «Леганес» (3:0), ответный матч состоится 6 июня.
Напомним, именно болельщики «Райо Вальекано» оскорбляли украинца Романа Зозулю год назад в прерванном матче против «Альбасете».
Днем ранее в другом полуфинале «Жирона» победила «Альмерию» (3:0), ответный поединок пройдет 5 июня.
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
1/2 финала. Первый матч
«Райо Вальекано» – «Леганес» – 3:0
Голы: Альваро Гарсия, 73, Бебе, 76, 90+4.
Источник — Sport.ua
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