В топ-дивизионе Испании может появиться третья команда из Каталонии.

«Жирона» победила «Альмерию» (3:0) в первом полуфинале за путевку в Ла Лигу.

Таким образом, в топ-дивизионе Испании может появиться третья команда из Каталонии (после «Барселоны» и «Эспаньола»).

Ответный поединок пройдет 5 июня. В другом полуфинале играют «Райо Вальекано» и «Леганес» (3 и 6 июня).

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

1/2 финала. Первый матч

«Жирона» – «Альмерия» – 3:0

Голы: Барсенас, 3, Коуту, 5, Силла, 65.