В топ-дивизионе Испании может появиться третья команда из Каталонии.
«Жирона» победила «Альмерию» (3:0) в первом полуфинале за путевку в Ла Лигу.
Таким образом, в топ-дивизионе Испании может появиться третья команда из Каталонии (после «Барселоны» и «Эспаньола»).
Ответный поединок пройдет 5 июня. В другом полуфинале играют «Райо Вальекано» и «Леганес» (3 и 6 июня).
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
1/2 финала. Первый матч
«Жирона» – «Альмерия» – 3:0
Голы: Барсенас, 3, Коуту, 5, Силла, 65.
Источник — Sport.ua
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