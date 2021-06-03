СВИТОЛИНА: «Мои камбэки означают, что играть можно с любого счета»

Украинская теннисистка – о выходе в третий круг Ролан Гаррос

  • 03.06.2021 19:27
  • 1275 просмотров
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «Мои камбэки означают, что играть можно с любого счета»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу в матче второго круга Ролан Гаррос.
 
«В сегодняшнем поединке я отлично стартовала. Во второй партии у меня были трудности, так что я рада, что смогла закончить матч в двух сетах. Я на это надеялась. Я бы не сказала, что во втором сете был спад с моей стороны. Ли стала гораздо мощнее играть, где-то в линию попала, где-то сделала виннер со второго мяча. Она стала действовать более агрессивно и провела три отличных гейма. При счете 1-4 я боролась и старалась заработать себе шансы, чтобы вернуться в игру. С моей стороны не было невынужденных ошибок, это соперница стала больше рисковать. Надо было это выдержать и постараться потом переломить ход игры, что мне и удалось сделать. В концовке я смогла показать хороший уровень, действовала активнее и диктовала игру.
 
В первом моем матче была такая же ситуация, когда я отыгралась во второй партии, но это все-таки разные поединки. Такие камбэки означают, что играть можно с любого счета. У меня были матчи, в которых я проигрывала и потом возвращалась в игру, были и такие, когда я вела, а потом проигрывала. Основной момент в том, что я играю достаточно стабильно, а у соперниц, как, например, сегодня у Ли, игра идет то хорошо, то плохо, где-то она начинает делать больше ошибок. Это означает, что мне нужно просто играть ровно.
 
Что касается матча третьего круга, то Барбора Крейчикова играет активно, но у нее также много резаных ударов, она придает больше вращения. В последнее время она очень хорошо выступает, она была и в финале в Дубае, и на прошлой неделе выиграла турнир», – сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 03.06.2021 20:01
    +2
    С одной стороны - ДА! и это пример для подражания.
    С другой стороны - не у всех такие крепкие нервы.))
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 03.06.2021 20:01
    +2
    С одной стороны - ДА! и это пример для подражания.
    С другой стороны - не у всех такие крепкие нервы.))
    Ссылка
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