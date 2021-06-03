СВИТОЛИНА: «Мои камбэки означают, что играть можно с любого счета»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу в матче второго круга Ролан Гаррос.



«В сегодняшнем поединке я отлично стартовала. Во второй партии у меня были трудности, так что я рада, что смогла закончить матч в двух сетах. Я на это надеялась. Я бы не сказала, что во втором сете был спад с моей стороны. Ли стала гораздо мощнее играть, где-то в линию попала, где-то сделала виннер со второго мяча. Она стала действовать более агрессивно и провела три отличных гейма. При счете 1-4 я боролась и старалась заработать себе шансы, чтобы вернуться в игру. С моей стороны не было невынужденных ошибок, это соперница стала больше рисковать. Надо было это выдержать и постараться потом переломить ход игры, что мне и удалось сделать. В концовке я смогла показать хороший уровень, действовала активнее и диктовала игру.



В первом моем матче была такая же ситуация, когда я отыгралась во второй партии, но это все-таки разные поединки. Такие камбэки означают, что играть можно с любого счета. У меня были матчи, в которых я проигрывала и потом возвращалась в игру, были и такие, когда я вела, а потом проигрывала. Основной момент в том, что я играю достаточно стабильно, а у соперниц, как, например, сегодня у Ли, игра идет то хорошо, то плохо, где-то она начинает делать больше ошибок. Это означает, что мне нужно просто играть ровно.



Что касается матча третьего круга, то Барбора Крейчикова играет активно, но у нее также много резаных ударов, она придает больше вращения. В последнее время она очень хорошо выступает, она была и в финале в Дубае, и на прошлой неделе выиграла турнир», – сказала Свитолина.