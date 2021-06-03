Трубин и Забарный спели песню Кузьмы Скрябина на посвящении в сборной

19-летний голкипер Анатолий Трубин и 18-летний защитник Илья Забарный на посвящении в сборной Украины накануне товарищеского поединка с Северной Ирландией спели не банальную и вечную песню Кузьмы Скрябина «Старі фотографії».

Отметим, что в этот вечер посвящение в игроки сборной также прошли Александр Зубков, Денис Попов и Богдан Леднев, а также Георгий Судаков, Артем Довбик и Артем Бондаренко.