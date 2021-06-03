Трубин и Забарный спели песню Кузьмы Скрябина на посвящении в сборной

Молодые игроки выбрали не банальную песню

  • 03.06.2021 12:01
  • 760 просмотров
  • 1 комментарий
Трубин и Забарный спели песню Кузьмы Скрябина на посвящении в сборной
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

19-летний голкипер Анатолий Трубин и 18-летний защитник Илья Забарный на посвящении в сборной Украины накануне товарищеского поединка с Северной Ирландией спели не банальную и вечную песню Кузьмы Скрябина «Старі фотографії».

Отметим, что в этот вечер посвящение в игроки сборной также прошли Александр Зубков, Денис Попов и Богдан Леднев, а также Георгий Судаков, Артем Довбик и Артем Бондаренко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sergii Sila
      Sergii Sila, 03.06.2021 12:53
    0
    Ніхто не підтримав пісню!. Якби арлекіно то верещали би всі. Пісня не сама остання. Сумно, сумно аж за край....
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 03.06.2021 12:53
    0
    Ніхто не підтримав пісню!. Якби арлекіно то верещали би всі. Пісня не сама остання. Сумно, сумно аж за край....
    Ссылка
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