ВИДЕО. Зубков на посвящении в игроки сборной спел песню российского рэпера

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Некоторые футболисты украинской команды прошли традиционное посвящение в игроки национальной сборной. Суть посвящения состоит в том, что футболист должен спеть перед всей командой песню по своему выбору.

24-летний воспитанник донецкого «Шахтера» Александр Зубков, чей контракт принадлежит венгерскому «Ференцварошу», выбрал для себя песню 35-летнего российского рэпера L’One (настоящее имя — Леван Горозия) под названием «Мне нужен лишь мяч».