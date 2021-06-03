Владислав ГЕЛЬЗИН: «Будущее Олимпика? Пока еще размышляем»

Донецкий клуб все еще может прекратить существование

  • 03.06.2021 10:11
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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Будущее Олимпика? Пока еще размышляем»
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, когда будет принято решение о том, продолжит ли донецкий клуб свое существование.

«Пока что окончательного решения нет, мы еще размышляем. Возможно, какая-то ясность наступит в конце недели», - сказал Гельзин.

Напомним, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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