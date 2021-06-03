Франция – Уэльс – 3:0. Бензема вернулся и не забил пенальти. Видео голов

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Франция разгромила Уэльс (3:0) с Гаретом Бэйлом в составе. Отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Карим Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную.
Товарищеские матчи
2 июня. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
Франция – Уэльс – 3:0
Голы: Мбаппе, 35, Гризманн, 48, Дембеле, 79.
Нереализованный пенальти: Бензема, 27 (вратарь)
Удаление: Уильямс, 26.
Видеообзор матча.
Удаление. Уильямс, 26 мин.
Нереализованный пенальти: Бензема, 27 мин.
ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 35 мин.
ГОЛ! 2:0. Гризманн, 48 мин.
ГОЛ! 3:0. Дембеле, 79 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
|26'
|Neco Williams (Уэльс) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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