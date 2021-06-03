Франция
3 : 0
Уэльс
02.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Франция – Уэльс – 3:0. Бензема вернулся и не забил пенальти. Видео голов

Отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле

  • 03.06.2021 00:59
  • 146 просмотров
  • 0 комментариев
Франция – Уэльс – 3:0. Бензема вернулся и не забил пенальти. Видео голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Франция разгромила Уэльс (3:0) с Гаретом Бэйлом в составе. Отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. 

Карим Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную.

Товарищеские матчи

2 июня. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

Франция  Уэльс  3:0

Голы: Мбаппе, 35, Гризманн, 48, Дембеле, 79.

Нереализованный пенальти: Бензема, 27 (вратарь)

Удаление: Уильямс, 26.

Видеообзор матча.

Удаление. Уильямс, 26 мин.

Нереализованный пенальти: Бензема, 27 мин.

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 35 мин.

ГОЛ! 2:0. Гризманн, 48 мин.

ГОЛ! 3:0. Дембеле, 79 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция).
48' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
34' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
26' Neco Williams (Уэльс) получает красную карточку.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности