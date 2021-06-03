Гризманн, Мбаппе и Дембеле. Франция разгромила Уэльс с Бэйлом

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Франция разгромила Уэльс (3:0) с Гаретом Бэйлом в составе. Отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Карим Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную.
Товарищеские матчи
2 июня. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
Франция – Уэльс – 3:0
Голы: Мбаппе, 35, Гризманн, 48, Дембеле, 79.
Нереализованный пенальти: Бензема, 27 (вратарь)
Франция: Льорис, Варан, Эрнандез (Динь, 46), Кимпембе, Павар (Кунде, 46), Погба (Коман, 63), Рабьо, Толиссо (Сиссоко, 64), Бензема, Гризманн (Бен Йеддер, 84), Мбаппе (Дембеле, 73).
Уэльс: Уорд, Гантер, Робертс, Родон, Мефам (Дэйвис, 60), Уильямс, Аллен (Рэмси, 60), Уилсон (Левитт, 60), Джеймс (Брукс, 72), Моррелл (Колвилл, 83), Бэйл (Мур, 59).
Предупреждения: Варан, 76. Мур, 90+2.
Удаление: Уильямс, 26.
Судья: Луиш Годинью (Португалия).
Источник — Sport.ua
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