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02.06.2021 22:05   ТВ-трансляция: 

Франция - Уэльс. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Французы готовятся на Евро-2020 подтвердить свой статус лучшей команды планеты

  • 01.06.2021 11:04
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Франция - Уэльс. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 июня, в Ницце на поле стадиона «Альянц Ривьера» состоится товарищеский поединок, в котором сборная Франции померится силами с командой Уэльса.

Сборная Франции

Подопечные Дидье Дешама, как известно, являются действующими чемпионами мира, выиграв мундиаль 2018 года. Путь на Евро-2020 они начали с выигрыша отборочной группы Н, где, проведя 10 матчей, набрали 25 очков. Французы одержали 8 побед, 1 раз сыграли вничью и один раз проиграли.

Осенью 2020 года «трехцветные» стали победителями группы 3 в дивизионе А Лиги наций УЕФА. Они завершили турнир с 16 пунктами в активе по результатам шести сыгранных поединках (5 побед, 1 ничья). Позади себя чемпионы мира оставили команды Португалии (13 очков), и Хорватии со Швецией (по 3 пункта).

В марте этого года сборная Франции в одной группе с командой Украины взяла старт в квалификации будущего чемпионата мира. В стартовой игре она поделила очки с командой Андрея Шевченко (1:1 на своем поле), после чего на выезде поочередной расправилась со сборными Казахстана (2:0) и Боснии и Герцеговины (1:0).

Сборная Уэльса

Валлийцы вынуждены готовиться к предстоящему чемпионату Европы без своего наставника Райана Гиггза, который, напомним, обвинен в побоях двух женщин. Исходя из этого, сейчас «драконы» проходят университеты под руководством Роберта Пейджа. Также под его руководством сборная Уэльса провела стартовые матчи европейской квалификации ЧМ-2022, которые состоялись в марте этого года.

В первой игре отборочного турнира парни Пейджа на выезде проиграли команде Бельгии – 1:3. Во втором матче они дома смогли выиграть у Чехии с минимальным перевесом – 1:0. В перерыве между этими поединками валлийцы провели спарринг со сборной Мексики, и также одержали в ней победу – 1:0.

Таким образом, в настоящий момент в группе Е отборочного турнира чемпионата мира в Катаре сборная Уэльса располагается на третьей позиции. Имея одну игру в запасе и три очка в активе, она уступает Бельгии (7 пунктов) и Чехии (4 очка).

История встреч

Команды провели между собой в истории только один товарищеский поединок. Состоялся он в ноябре 2017 года, и завершился победой сборной Франции – 2:0.

Ориентировочные составы:

Сборная Франции: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Коман, Погба, Рабьо, Лемар, Мбаппе, Бензема.

Сборная Уэльса: Уорд, Мефам, Дж. Лоуренс, Родон, Дэвис, Уилсон, Ампаду, Моррел, Уильямс, Робертс, Бэйл.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

2 июня, среда

Франция - Уэльс
Ницца. Стадион «Альянц Ривьера». Начало – в 22:05
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 3
Прогноз Sport.ua – 3:1

 

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Источник — Sport.ua

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