Йожеф САБО: «Шевчук – парень неплохой, но пижонистый»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу скандального инцидента с Вячеславом Шевчуком:

«Не знаю, что там с ним произошло, только в прессе об этом читал. Конечно, неправильно, что он сел пьяным за руль. Я непьющий человек, но если 50 грамм принял, не сажусь за руль или вызываю человека, который может меня отвезти.

Слава парень неплохой, с ним можно общаться, но немного пижонистый. Когда попался полиции, мог согласиться, подписать протокол, заплатить штраф. Но непонятно, почему оказывал сопротивление…

Думаю, он правильно сделал, что решил не работать на телеканале «Футбол». У него есть маленькое оправдание, что он уже не футболист, имеет право выпивать, но не садиться за руль. Об этом надо помнить, если есть мозги, потому что можно покалечить и себя, и других. Два игрока в «Динамо» были – Милевский и Алиев, которые тоже всю жизни пили, а теперь в 35 лет хотят играть на высоком уровне».