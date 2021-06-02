Йожеф САБО: «Шевчук – парень неплохой, но пижонистый»

Экс-тренер «Динамо» - о скандале вокруг Вячеслава Шевчука

  • 02.06.2021 18:59
  • 2157 просмотров
  • 7 комментариев
Йожеф САБО: «Шевчук – парень неплохой, но пижонистый»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу скандального инцидента с Вячеславом Шевчуком:

«Не знаю, что там с ним произошло, только в прессе об этом читал. Конечно, неправильно, что он сел пьяным за руль. Я непьющий человек, но если 50 грамм принял, не сажусь за руль или вызываю человека, который может меня отвезти.

Слава парень неплохой, с ним можно общаться, но немного пижонистый. Когда попался полиции, мог согласиться, подписать протокол, заплатить штраф. Но непонятно, почему оказывал сопротивление…

Думаю, он правильно сделал, что решил не работать на телеканале «Футбол». У него есть маленькое оправдание, что он уже не футболист, имеет право выпивать, но не садиться за руль. Об этом надо помнить, если есть мозги, потому что можно покалечить и себя, и других. Два игрока в «Динамо» были – Милевский и Алиев, которые тоже всю жизни пили, а теперь в 35 лет хотят играть на высоком уровне».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BUCH
    online
      BUCH, 02.06.2021 20:07
    0
    Я согласен с дедом...
    Публичная особа, на что рассчитывал, когда садился за руль???
    А организация 85-тия шд куда смотрели???
    Это же Киев, а не данецк!!!
    Или вы думали, что поле посеем, беженцев наберём и всё будет хорошо???
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 02.06.2021 19:34
    0
    Йожеф Йожефович, хватит заливать! Спортсменов которые не пьют, не бывает.
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 19:25
    +3
    хм, так а че леона как алкаша не упомянул-с, ась?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 02.06.2021 19:23
    +3
    Все началось еще с Рыбки , который принимал мочегонное чтобы сбросить лишний вес, потом Тайсон который закрылся в туалете и ему Срна не давал спокойно попысяты, теперь вот Шевчуку припекло а полиция тоже не дает. Ну традиции клуба
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 02.06.2021 19:18
    +1
    Парень не плохой, только ссыться и глухой.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 19:08
    +3
    да уж... Ссабо не может не "укусить" Динамо за Милю и Алиева.
    Сабо немножко г..истый.
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 02.06.2021 19:07
    +6
    а щоб не кольнуть ДК ти не можеш...пирдун старий
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 02.06.2021 19:07
    +6
    а щоб не кольнуть ДК ти не можеш...пирдун старий
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 19:25
    +3
    хм, так а че леона как алкаша не упомянул-с, ась?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 02.06.2021 19:23
    +3
    Все началось еще с Рыбки , который принимал мочегонное чтобы сбросить лишний вес, потом Тайсон который закрылся в туалете и ему Срна не давал спокойно попысяты, теперь вот Шевчуку припекло а полиция тоже не дает. Ну традиции клуба
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 02.06.2021 19:08
    +3
    да уж... Ссабо не может не "укусить" Динамо за Милю и Алиева.
    Сабо немножко г..истый.
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 02.06.2021 19:18
    +1
    Парень не плохой, только ссыться и глухой.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 02.06.2021 20:07
    0
    Я согласен с дедом...
    Публичная особа, на что рассчитывал, когда садился за руль???
    А организация 85-тия шд куда смотрели???
    Это же Киев, а не данецк!!!
    Или вы думали, что поле посеем, беженцев наберём и всё будет хорошо???
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 02.06.2021 19:34
    0
    Йожеф Йожефович, хватит заливать! Спортсменов которые не пьют, не бывает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности