ВИДЕО. Шевчук извинился за дебош и покинул каналы Футбол

Экс-игрок «Шахтера» и эксперт телеканалов «Футбол» Вячеслав Шевчук выступил с заявлением по поводу своего вчерашнего инцидента с полицией на дорогах Киева:
«Хочу перед всеми извиниться за вчерашний поступок, который случился в Киеве. Прежде всего, хотел бы извиниться перед полицией, болельщиками, ФК «Шахтер», каналом «Футбол».
Надеюсь, то, что со мной случилось, больше не повторится. Я не имею никакого морального права больше работать на телеканале «Футбол», поэтому я должен покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки», - заявил Шевчук.
Источник — Instagram
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До параши дотерпел?
Драйвер би обійшовся в сотні раз дешевше репутаційних втрат
Яйця все таки є! Рінату не дзвонив...
То что работать не будешь и так ясно,,, слишком токсичен
До параши дотерпел?
.один из самых адекватных у ржавых и так лажануть.Урок на всю жизнь будет
Драйвер би обійшовся в сотні раз дешевше репутаційних втрат
Яйця все таки є! Рінату не дзвонив...
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