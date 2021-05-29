ВИДЕО. Шевчук извинился за дебош и покинул каналы Футбол

Экс-игрок «Шахтера» выступил с заявлением

  • 29.05.2021 17:19
  • 7452 просмотра
  • 33 комментария
ВИДЕО. Шевчук извинился за дебош и покинул каналы Футбол
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Экс-игрок «Шахтера» и эксперт телеканалов «Футбол» Вячеслав Шевчук выступил с заявлением по поводу своего вчерашнего инцидента с полицией на дорогах Киева:

«Хочу перед всеми извиниться за вчерашний поступок, который случился в Киеве. Прежде всего, хотел бы извиниться перед полицией, болельщиками, ФК «Шахтер», каналом «Футбол».

Надеюсь, то, что со мной случилось, больше не повторится. Я не имею никакого морального права больше работать на телеканале «Футбол», поэтому я должен покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки», - заявил Шевчук.

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Источник — Instagram

(26 голосов)

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Комментарии
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 29.05.2021 18:06
    0
    zelia73, 29.05.2021 18:05
    СЛАВА ДАЙ ПАПИСЯТЬ--ИЗВИНЕНИЯ ТВОИ МНЕ ПОФИГ---СПАСИБО ПОЛИЦИИ ЧТО НЕ ДАЛА УБИТЬ ТЕБЕ КОГО-ТО НА ДОРОГЕ
    А чо первый раз не капмлуком!? Таблетки только сейчас подействовали !?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 18:05
    -1
    СЛАВА ДАЙ ПАПИСЯТЬ--ИЗВИНЕНИЯ ТВОИ МНЕ ПОФИГ---СПАСИБО ПОЛИЦИИ ЧТО НЕ ДАЛА УБИТЬ ТЕБЕ КОГО-ТО НА ДОРОГЕ
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 29.05.2021 18:04
    -3
    joe777., 29.05.2021 17:57
    ГеббельсТВ уже хана. Со следующего сезона уже и еврокубки показывать не будут. Отжали у них все что можно. Весь футбол теперь на Сетанте и Мегого
    Радуйся, чмырдяй
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 18:02
    0
    славадайпаписять---извинение свои засунь в норку кротовскую
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 29.05.2021 18:02
    0
    Це спеціально хтось подзвонив в поліцію здав, ШЕВЧУК ТЕБЕ ПІДСТАВИЛИ, НЕ РОБИ ДАЛІ ДУРНИЦЬ, ТИ ЗВІЛЬНЯЄШ місце для якогось хитровиїбаного штришка!!!!!!! Правильно вже тобі написали, в коментарях, що робота тут не до чого, ти ж не президент чи суддя чи поліцейський???!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Александр Бондарь
      Александр Бондарь, 29.05.2021 18:02
    +1
    Не красиво и не солидно, можно простить. Мы все.делаем ошибки. Главное выводы сделать.
    Ссылка
    turist86
      turist86, 29.05.2021 18:01
    +1
    Головне - совість не пропив
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 29.05.2021 18:01
    +4
    Блин, а самого главного не сказал...
    До параши дотерпел?
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 29.05.2021 17:59
    -3
    Настоящий мужик!
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 17:57
    +4
    ГеббельсТВ уже хана. Со следующего сезона уже и еврокубки показывать не будут. Отжали у них все что можно. Весь футбол теперь на Сетанте и Мегого
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 29.05.2021 17:55
    +2
    Max30, 29.05.2021 17:21
    Достойный поступок,удачи
    Мораль проста - не пий коли не вмієш...
    Драйвер би обійшовся в сотні раз дешевше репутаційних втрат
    Яйця все таки є! Рінату не дзвонив...
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 29.05.2021 17:50
    -1
    Главное, чтобы у этого ублюдка права забрали нафиг, оно не заслуживает ездить по дорогам. А работа на аналах то таке.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 29.05.2021 17:50
    +2
    Чего-чего, а мужества у Славы всегда было предостаточно. Молодец, что извинился
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 29.05.2021 17:49
    0
    ))) москворотий))
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 29.05.2021 17:47
    -1
    Ссылка
    chehcr7rm
      chehcr7rm, 29.05.2021 17:47
    0
    Засуджую вчинок Шевчука, але місце роботи яке відношення має?
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 29.05.2021 17:45
    -1
    Главное что бы осознал и на пользу пошло...
    То что работать не будешь и так ясно,,, слишком токсичен
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 29.05.2021 17:43
    +5
    Чоловічий вчинок та правильні слова й висновки. Молодець, що не став ховати голову в пісок.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 17:40
    0
    serge_kr, 29.05.2021 17:35
    Освободили место в великом футболе для Вацка, хорошо сработано
    Не для Вацка, а для Попова. А то, что его слили - это и так было понятно.
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 29.05.2021 17:40
    0
    Golhrenshtanga, 29.05.2021 17:38
    Бухой за рулем,а потом потом просто взять и извинится,да действительно мужской поступок,мужик
    не судите да не судимы будете, может человек действительно пересмотрит свои принцыпы
    Ссылка
    Max30
      Max30, 29.05.2021 17:21
    +18
    Достойный поступок,удачи
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 29.05.2021 17:33
    +17
    Мужской поступок! Так бы чиновники наши делали!
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 29.05.2021 17:38
    +8
    Слава красава, мужик
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.05.2021 17:22
    +7
    Слава богу не сделал то что сделал Ефремов
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 29.05.2021 17:38
    +6
    ser_nat, 29.05.2021 17:33
    Мужской поступок! Так бы чиновники наши делали!
    Бухой за рулем,а потом потом просто взять и извинится,да действительно мужской поступок,мужик
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 29.05.2021 17:43
    +5
    Чоловічий вчинок та правильні слова й висновки. Молодець, що не став ховати голову в пісок.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 29.05.2021 18:01
    +4
    Блин, а самого главного не сказал...
    До параши дотерпел?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 17:57
    +4
    ГеббельсТВ уже хана. Со следующего сезона уже и еврокубки показывать не будут. Отжали у них все что можно. Весь футбол теперь на Сетанте и Мегого
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 29.05.2021 17:33
    +4
    Слава, Слава... видно, что говорит искренне и сожалеет..
    .один из самых адекватных у ржавых и так лажануть.Урок на всю жизнь будет
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 17:33
    +3
    А вообще радует, что Славика в Инсте поддерживают буквально все.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 29.05.2021 17:55
    +2
    Max30, 29.05.2021 17:21
    Достойный поступок,удачи
    Мораль проста - не пий коли не вмієш...
    Драйвер би обійшовся в сотні раз дешевше репутаційних втрат
    Яйця все таки є! Рінату не дзвонив...
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 29.05.2021 17:50
    +2
    Чего-чего, а мужества у Славы всегда было предостаточно. Молодец, что извинился
    Ссылка
    Александр Бондарь
      Александр Бондарь, 29.05.2021 18:02
    +1
    Не красиво и не солидно, можно простить. Мы все.делаем ошибки. Главное выводы сделать.
    Ссылка
    turist86
      turist86, 29.05.2021 18:01
    +1
    Головне - совість не пропив
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 29.05.2021 18:06
    0
    zelia73, 29.05.2021 18:05
    СЛАВА ДАЙ ПАПИСЯТЬ--ИЗВИНЕНИЯ ТВОИ МНЕ ПОФИГ---СПАСИБО ПОЛИЦИИ ЧТО НЕ ДАЛА УБИТЬ ТЕБЕ КОГО-ТО НА ДОРОГЕ
    А чо первый раз не капмлуком!? Таблетки только сейчас подействовали !?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 18:02
    0
    славадайпаписять---извинение свои засунь в норку кротовскую
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 29.05.2021 18:02
    0
    Це спеціально хтось подзвонив в поліцію здав, ШЕВЧУК ТЕБЕ ПІДСТАВИЛИ, НЕ РОБИ ДАЛІ ДУРНИЦЬ, ТИ ЗВІЛЬНЯЄШ місце для якогось хитровиїбаного штришка!!!!!!! Правильно вже тобі написали, в коментарях, що робота тут не до чого, ти ж не президент чи суддя чи поліцейський???!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 29.05.2021 17:49
    0
    ))) москворотий))
    Ссылка
    chehcr7rm
      chehcr7rm, 29.05.2021 17:47
    0
    Засуджую вчинок Шевчука, але місце роботи яке відношення має?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 17:40
    0
    serge_kr, 29.05.2021 17:35
    Освободили место в великом футболе для Вацка, хорошо сработано
    Не для Вацка, а для Попова. А то, что его слили - это и так было понятно.
    Ссылка
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