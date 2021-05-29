ВИДЕО. Шевчук извинился за дебош и покинул каналы Футбол

Экс-игрок «Шахтера» и эксперт телеканалов «Футбол» Вячеслав Шевчук выступил с заявлением по поводу своего вчерашнего инцидента с полицией на дорогах Киева:

«Хочу перед всеми извиниться за вчерашний поступок, который случился в Киеве. Прежде всего, хотел бы извиниться перед полицией, болельщиками, ФК «Шахтер», каналом «Футбол».

Надеюсь, то, что со мной случилось, больше не повторится. Я не имею никакого морального права больше работать на телеканале «Футбол», поэтому я должен покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки», - заявил Шевчук.