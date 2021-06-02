Интер отказался продавать Лаутаро в Атлетико

«Атлетико» Мадрид предложил «Интеру» 50 миллионов евро за Лаутаро Мартинеса. Чемпионы Италии это предложение отклонили.

«Интер» из-за финансовых проблем готов рассмотреть предложения по аргентинскому форварду, но только на сумму как минимум в 80 миллионов евро. Скорее всего, чтобы залатать дыру в бюджете, «Интер» продаст в ПСЖ Ашрафа Хакими.

В нынешнем сезоне на счету Мартинеса 19 голов и 11 ассистов в 48 матчах за «Интер». В ближайшее время форвард подпишет новый контракт с клубом.