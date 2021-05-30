ПСЖ близок к подписанию Хакими

Парижский ПСЖ намерен подписать 22-летнего правого полузащитника «Интера» Ашрафа Хакими.

Футболист перешел в «Интер» из мадридского «Реала» осенью 2020 года за €45 миллионов. В минувшем сезоне Хакими провел за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, где он забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Хакими составляет €50 миллионов.