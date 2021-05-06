Лаутаро Мартинес продлит контракт с Интером

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес продлит свой контракт с клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.
Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года. Зарплата Мартинеса будет составлять 5 миллионов евро в год. Скорее всего, из контракта будет убрана клаусула в размере 111 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Мартинеса 17 голов и 9 ассистов в 44 матчах за «Интер» во всех турнирах. Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом Италии.
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Источник — Twitter
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