Лаутаро Мартинес продлит контракт с Интером

Аргентинец останется в клубе до 2024 года

  • 06.05.2021 20:48
  • 297 просмотров
  • 0 комментариев
Лаутаро Мартинес продлит контракт с Интером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес продлит свой контракт с клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года. Зарплата Мартинеса будет составлять 5 миллионов евро в год. Скорее всего, из контракта будет убрана клаусула в размере 111 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Мартинеса 17 голов и 9 ассистов в 44 матчах за «Интер» во всех турнирах. Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом Италии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности