Рауль РИАНЧО: «Спартак может стать идеальной командой для Ярмоленко»

Экс-тренер московского «Спартака» о и киевского «Динамо» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе 31-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Яромоленко в московский «Спартак».

«Андрей, определенно, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для «Спартака». Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае «Спартак» может стать идеальной командой для Андрея», — отметил Рианчо.

Ранее агент Ярмоленко Вадим Шаблий заявил, что вопрос перехода украинца в российский клуб даже не может рассматриваться.