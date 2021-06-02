Рауль РИАНЧО: «Спартак может стать идеальной командой для Ярмоленко»

Украинский футболист усилил бы российский клуб, уверен специалист

  • 02.06.2021 14:39
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Рауль РИАНЧО: «Спартак может стать идеальной командой для Ярмоленко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер московского «Спартака» о и киевского «Динамо» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе 31-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Яромоленко в московский «Спартак».

«Андрей, определенно, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для «Спартака». Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае «Спартак» может стать идеальной командой для Андрея», — отметил Рианчо.

Ранее агент Ярмоленко Вадим Шаблий заявил, что вопрос перехода украинца в российский клуб даже не может рассматриваться.

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Источник — Спорт-Экспресс

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