Агент: «Переход Ярмоленко в российский клуб не может обсуждаться»

В информационном пространстве появилась новость о возможном переходе 31-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в московский «Спартак».
«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», — заявил на это агент украинца Вадим Шаблий.
В минувшем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 24 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.
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Источник — zbirna.com
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