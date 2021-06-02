Агент: «Переход Ярмоленко в российский клуб не может обсуждаться»

Вадим Шаблий прокомментировал возможный трансфер украинского вингера «Вест Хэма»

  • 02.06.2021 14:08
  • 2851 просмотр
  • 6 комментариев
Агент: «Переход Ярмоленко в российский клуб не может обсуждаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В информационном пространстве появилась новость о возможном переходе 31-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в московский «Спартак».

«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», — заявил на это агент украинца Вадим Шаблий.

В минувшем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 24 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.

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Источник — zbirna.com

(10 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 02.06.2021 15:38
    +1
    Face Control, 02.06.2021 15:01
    Это бревно никому не нужно.
    Дождись новости о Коваленко. Там это и напишешь
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 02.06.2021 15:35
    +1
    Но это и так понятно было любому нормальному человеку. кому то захотелось бурбасятины вкинуть, даже вью уже есть по этому поводу с Леоненко, Рианчо, любят у нас некоторые журналюги дермеца на вентилятор подкинуть...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 02.06.2021 15:17
    -3
    А в беларуский Слуцк или Сморгонь?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 02.06.2021 15:12
    +7
    Face Control, 02.06.2021 15:01
    Это бревно никому не нужно.
    Умойся кротяра,это вам не соьиратель футболок толик или кормилец ракицкий
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 02.06.2021 15:01
    -9
    Это бревно никому не нужно.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 02.06.2021 14:34
    +7
    Мы и не сомневались!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 02.06.2021 15:12
    +7
    Face Control, 02.06.2021 15:01
    Это бревно никому не нужно.
    Умойся кротяра,это вам не соьиратель футболок толик или кормилец ракицкий
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 02.06.2021 14:34
    +7
    Мы и не сомневались!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 02.06.2021 15:38
    +1
    Face Control, 02.06.2021 15:01
    Это бревно никому не нужно.
    Дождись новости о Коваленко. Там это и напишешь
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 02.06.2021 15:35
    +1
    Но это и так понятно было любому нормальному человеку. кому то захотелось бурбасятины вкинуть, даже вью уже есть по этому поводу с Леоненко, Рианчо, любят у нас некоторые журналюги дермеца на вентилятор подкинуть...
    Ссылка
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