В новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 48 клубов

Первенство в Первой лиге стартует 24 июля, а во Второй – 25 июля

  • 02.06.2021 11:05
  • 1087 просмотров
  • 1 комментарий
В новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 48 клубов
© ПФЛ

На заседании Центрального Совета ПФЛ было принято решение, что в новом сезоне в Первой лиге выступит 16 команд.

А вот турнир во Второй лиге пройдет по территориальному принципу: две подгруппы по 16 команд.

По имеющейся информации, первенство в Первой лиге стартует 24 июля, а во Второй - 25 июля.

Напомним, что в чемпионате Первой лиги уже определились два участника УПЛ - ими стали ровенский «Верес» и одесский «Черноморец».

Ранее «Верес» определился с тем, где будет проводить домашние матчи в УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 02.06.2021 12:22
    -1
    Цікаво, скільки доживуть хоча б до нового року?
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