В новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 48 клубов

На заседании Центрального Совета ПФЛ было принято решение, что в новом сезоне в Первой лиге выступит 16 команд.

А вот турнир во Второй лиге пройдет по территориальному принципу: две подгруппы по 16 команд.

По имеющейся информации, первенство в Первой лиге стартует 24 июля, а во Второй - 25 июля.

Напомним, что в чемпионате Первой лиги уже определились два участника УПЛ - ими стали ровенский «Верес» и одесский «Черноморец».

Ранее «Верес» определился с тем, где будет проводить домашние матчи в УПЛ.