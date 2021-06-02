В новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 48 клубов

На заседании Центрального Совета ПФЛ было принято решение, что в новом сезоне в Первой лиге выступит 16 команд.
А вот турнир во Второй лиге пройдет по территориальному принципу: две подгруппы по 16 команд.
По имеющейся информации, первенство в Первой лиге стартует 24 июля, а во Второй - 25 июля.
Напомним, что в чемпионате Первой лиги уже определились два участника УПЛ - ими стали ровенский «Верес» и одесский «Черноморец».
Ранее «Верес» определился с тем, где будет проводить домашние матчи в УПЛ.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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