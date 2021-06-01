Верес определился с тем, где будет проводить домашние матчи в УПЛ

Президент ФК «Верес» Иван Надеин рассказал, где ровенчане будут проводить в новом сезоне домашние матчи в чемпионате УПЛ.

«Уже достигнута договоренность с властными структурами Волынской области, что в новом сезоне домашней ареной «Вереса» станет луцкий стадион «Авангард». Хотя мы все надеемся, что в весенней части чемпионата «Верес» уже будет принимать соперников в Ровно. Пока что грех жаловаться, реконструкция местного стадиона «Авангард» идет полным ходом. Важно, что нет проблем с финансированием», - сказал Надеин.

Футболисты «Вереса» возвратятся из отпуска 15 июня. Первый этап подготовки к новым испытаниям пройдет в Ровно, а второй - в Винниках.

«Верес» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая «Черноморец» на четыре очка. Команда из Ровно досрочно вышла в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Клец может продолжить карьеру в «Вересе».