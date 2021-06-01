Во вторник, 1 июня, состоялся товарищеский поединок, в котором сборная Хорватии сыграла вничью с национальной командой Армении (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Хорватия — Армения — 1:1
Голы: Перишич, 23 — Ангуло, 72
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Вбеймар Ангуло (Армения).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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