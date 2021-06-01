Хорватия не сумела обыграть Армению, Северная Македония сыграла вничью

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. 1 июня прошли 4 контрольных поединка.
Хорватия не сумела обыграть Армению (1:1). У хорватов отличился Иван Перишич, армяне ответили голом Вбеймара Ангуло.
Северная Македония тоже сыграла вничью против Словении (1:1). Аналогично завершился поединок команд Словакии и Болгарии (1:1).
В матче Косово – Сан-Марино зафиксирован счет 4:1, причем у победителей все 4 гола забил Ведат Мурики.
Товарищеские матчи
1 июня
Хорватия – Армения – 1:1
Голы: Перишич, 24 – Ангуло, 72.
Северная Македония – Словения – 1:1
Голы: Элмас, 55 – Чрнигой, 90+7.
Словакия – Болгария – 1:1
Голы: Бенеш, 27 – А. Илиев, 9.
Косово – Сан-Марино – 4:1
Голы: Мурики, 28, 45+1, 46, 76 –Томаззини, 85.
Источник — Sport.ua
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