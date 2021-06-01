Косово
4 : 1
Сан-Марино
01.06.2021, FT

Хорватия не сумела обыграть Армению, Северная Македония сыграла вничью

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020

  • 01.06.2021 20:59
  • 305 просмотров
  • 1 комментарий
Хорватия не сумела обыграть Армению, Северная Македония сыграла вничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020. 1 июня прошли 4 контрольных поединка.

Хорватия не сумела обыграть Армению (1:1). У хорватов отличился Иван Перишич, армяне ответили голом Вбеймара Ангуло.

Северная Македония тоже сыграла вничью против Словении (1:1). Аналогично завершился поединок команд Словакии и Болгарии (1:1).

В матче Косово – Сан-Марино зафиксирован счет 4:1, причем у победителей все 4 гола забил Ведат Мурики.

Товарищеские матчи

1 июня

Хорватия – Армения – 1:1

Голы: Перишич, 24 – Ангуло, 72.

Северная Македония – Словения – 1:1

Голы: Элмас, 55 – Чрнигой, 90+7.

Словакия – Болгария – 1:1

Голы: Бенеш, 27 – А. Илиев, 9.

Косово – Сан-Марино – 4:1

Голы: Мурики, 28, 45+1, 46, 76 –Томаззини, 85.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ЖЕНЯ БУРЛАКА
    online
      ЖЕНЯ БУРЛАКА, 01.06.2021 21:20
    0
    Я уявляю як гравці Сан-Марино раділи коли забили
    Ссылка
    ЖЕНЯ БУРЛАКА
    online
      ЖЕНЯ БУРЛАКА, 01.06.2021 21:20
    0
    Я уявляю як гравці Сан-Марино раділи коли забили
    Ссылка
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