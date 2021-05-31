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01.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Хорватия - Армения. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Хорваты ведут подготовку к выступлению на Евро-2020

  • 31.05.2021 19:41
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Хорватия - Армения. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 июня, в Велика Горице на поле Городского стадиона состоится товарищеский поединок, в котором сборная Хорватии померится силами с командой Армении.

Сборная Хорватии

Команде Златко Далича 13 июня в своем стартовом матче на грядущем чемпионате Европы предстоит сразиться со сборной Англии. В стремлении максимально качественно подготовиться к предстоящему Евро хорваты и проведут поединок с армянами.

В мартовских матчах этого года, проходивших в рамках стартового отрезка европейской квалификации чемпионата мира 2022 года, балканцы провели три поединка. Вначале они на выезде потерпели минимальное поражение от Словении (0:1). После этого у «клетчатых» состоялись две домашние победы – над Кипром (1:0) и над Мальтой (3:0).

В результате в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Хорватии в настоящий момент делит 1-2 места с командой РФ. У обеих дружин в активе по 6 очков из девяти возможных.

Сборная Армении

Подопечные испанского тренера Хоакина Капарроса участие в грядущем чемпионате Европы не принимают. Для них является актуальной отборочная кампания на будущий чемпионат мира, которая началась в марте этого года.

Стартовали армяне в отборе на максимуме – в трех матчах они добились трех побед. На почин они на выезде одолели команду Лихтенштейна (1:0), затем дома одержали победу 2:0 в поединке с исландцами, а затем в результативном вновь домашнем поединке переиграли сборную Румынии  - 3:2.

С 9-ю очками из девяти возможных сборная Армении является единоличным лидером группы J евроквалификации. На сегодня позади кавказцев находятся сборные Северной Македонии и Германии (по 6 очков), Румынии и Исландии (по 3 пункта), а также Лихтенштейна (0 очков).

История встреч

Ранее сборные Хорватии и Армении еще ни разу не встречались.

Ориентировочные составы:

Сборная Хорватии: Ливакович, Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Ковачич, Модрич, Пашалич, Влашич, Оршич, Будимир.

Сборная Армении: Юрченко, Акопян, Чалишир, Ароян, Оганесян, Восканян, Григорян, Мурадян, Байрамян, Мелконян, Миранян.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.20 по линии Parimatch.

1 июня, вторник

Хорватия - Армения
Велика Горица. Городской стадион. Начало – в 20:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 1
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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