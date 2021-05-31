Во вторник, 1 июня, в Велика Горице на поле Городского стадиона состоится товарищеский поединок, в котором сборная Хорватии померится силами с командой Армении.
Сборная Хорватии
Команде Златко Далича 13 июня в своем стартовом матче на грядущем чемпионате Европы предстоит сразиться со сборной Англии. В стремлении максимально качественно подготовиться к предстоящему Евро хорваты и проведут поединок с армянами.
В мартовских матчах этого года, проходивших в рамках стартового отрезка европейской квалификации чемпионата мира 2022 года, балканцы провели три поединка. Вначале они на выезде потерпели минимальное поражение от Словении (0:1). После этого у «клетчатых» состоялись две домашние победы – над Кипром (1:0) и над Мальтой (3:0).
В результате в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Хорватии в настоящий момент делит 1-2 места с командой РФ. У обеих дружин в активе по 6 очков из девяти возможных.
Сборная Армении
Подопечные испанского тренера Хоакина Капарроса участие в грядущем чемпионате Европы не принимают. Для них является актуальной отборочная кампания на будущий чемпионат мира, которая началась в марте этого года.
Стартовали армяне в отборе на максимуме – в трех матчах они добились трех побед. На почин они на выезде одолели команду Лихтенштейна (1:0), затем дома одержали победу 2:0 в поединке с исландцами, а затем в результативном вновь домашнем поединке переиграли сборную Румынии - 3:2.
С 9-ю очками из девяти возможных сборная Армении является единоличным лидером группы J евроквалификации. На сегодня позади кавказцев находятся сборные Северной Македонии и Германии (по 6 очков), Румынии и Исландии (по 3 пункта), а также Лихтенштейна (0 очков).
История встреч
Ранее сборные Хорватии и Армении еще ни разу не встречались.
Ориентировочные составы:
Сборная Хорватии: Ливакович, Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Ковачич, Модрич, Пашалич, Влашич, Оршич, Будимир.
Сборная Армении: Юрченко, Акопян, Чалишир, Ароян, Оганесян, Восканян, Григорян, Мурадян, Байрамян, Мелконян, Миранян.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.20 по линии Parimatch.
1 июня, вторник
|Хорватия - Армения
|Велика Горица. Городской стадион. Начало – в 20:00
|Прямая ТВ-трансляция – Футбол 1
|Прогноз Sport.ua – 2:1
Источник — Sport.ua
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