Александр КОВПАК: «В Крыму попали в горячую точку. Но никто нас не нагибал»

Украинский нападающий поделился воспоминаниями об оккупации полуострова

  • 01.06.2021 21:31
  • 2979 просмотров
  • 2 комментария
Александр КОВПАК: «В Крыму попали в горячую точку. Но никто нас не нагибал»
© ФК Севастополь. Александр Ковпак

38-летний украинский форвард Александр Ковпак рассказал о том, как на его глазах проходила оккупация Крыма силами РФ в 2014 году. С 2013 по 2014 годы контракт футболиста принадлежал «Севастополю».

«В самую горячую точку попали. Все происходило на наших глазах. Но никто нас не обижал, никто не нагибал. Конечно, появились определенные неудобства в плане передвижения — блокпосты, вертолеты летали, военная техника, пограничники появились.

Я больше вспоминаю другой момент. Президентом «Севастополя» был Александр Красильников. «Саня, ты как к Крыму российскому относишься? Готов российский паспорт взять?» Меня это сильно покоробило. Человек столько лет служил на благо Украины, а здесь, получается, подстрекает. Как я могу получить паспорт гражданина страны-агрессора?

Мне многие звонили и предлагали помощь, мол, давай, Саня, возвращайся, там все захвачено. Но ни единого выстрела не было произведено», — рассказал Ковпак.

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Источник — FanDay

(13 голосов)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 01.06.2021 22:41
    +1
    Його выслови зрозумілі - а може колись прийдеться повернутися в Крим...
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 01.06.2021 22:01
    0
    Если ты не слышал выстрелов, это не значит, что их не было ни где, знаток
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 01.06.2021 22:41
    +1
    Його выслови зрозумілі - а може колись прийдеться повернутися в Крим...
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 01.06.2021 22:01
    0
    Если ты не слышал выстрелов, это не значит, что их не было ни где, знаток
    Ссылка
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