Александр КОВПАК: «В Крыму попали в горячую точку. Но никто нас не нагибал»

38-летний украинский форвард Александр Ковпак рассказал о том, как на его глазах проходила оккупация Крыма силами РФ в 2014 году. С 2013 по 2014 годы контракт футболиста принадлежал «Севастополю».

«В самую горячую точку попали. Все происходило на наших глазах. Но никто нас не обижал, никто не нагибал. Конечно, появились определенные неудобства в плане передвижения — блокпосты, вертолеты летали, военная техника, пограничники появились.

Я больше вспоминаю другой момент. Президентом «Севастополя» был Александр Красильников. «Саня, ты как к Крыму российскому относишься? Готов российский паспорт взять?» Меня это сильно покоробило. Человек столько лет служил на благо Украины, а здесь, получается, подстрекает. Как я могу получить паспорт гражданина страны-агрессора?

Мне многие звонили и предлагали помощь, мол, давай, Саня, возвращайся, там все захвачено. Но ни единого выстрела не было произведено», — рассказал Ковпак.