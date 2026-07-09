ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в клубе УПЛ

ФК Левый Берег официально объявил о начале сотрудничества с украинским специалистом Александром Ковпаком, возглавившим юношескую команду «аистов» (U-19).

«Приветствуем Александра Александровича в желто-зеленой семье и желаем успешной работы, профессиональных свершений, талантливых воспитанников и ярких побед вместе с юношами «Левого Берега», – говорится в сообщении.

В сезоне 2026/27 «Левый Берег» U19 будет дебютировать в соревнованиях Национальной лиги U19.

После завершения игровой карьеры Ковпак начал тренерскую деятельность в ЛНЗ. Сначала работал ассистентом главного тренера, а затем возглавил команду и помог черкасскому клубу получить исторический выход в Премьер-лигу в 2022 году. До весны 2025 работал с юношескими командами черкасчан. А прошлый сезон 2025/26 специалист провел в тренерском штабе Оболони.