Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Сейчас я знаю, что делать на той или иной позиции»

Игрок сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский заявил, что в клубе готов играть на любой позиции.

«Смена позиций? Мистер разговаривал со мной по этому поводу. Говорил, что те требования на позиции опорного полузащитника я не готов был выполнять. Он сказал, что видит меня немножечко выше, более атакующим футболистом. Он начал перечислять, почему так считает. Я готов играть на любой позиции, лишь бы играть. Никогда про себя не думал, что блин, сегодня играю нападающего или другую позицию. Для меня не проблема, могу играть на любой позиции.

Уже сейчас я знаю, что я должен делать на той или иной позиции», - сказал Малиновский.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Руслан Малиновский забил 8 голов и отдал 11 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата.