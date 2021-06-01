Операция не нужна: Де Брюйне может сыграть на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне, который получил травму в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) в результате столкновения с Антонио Рюдигером.

Напомним, у Де Брюйне диагностирован перелом костей носа и левой глазницы.

«Ему не нужна операция. Хирургическое вмешательство ставило под риск его участие в чемпионате Европы. Ближайшие семь дней мы должны получить более ясную картину о его состоянии», - сказал Мартинес.