Операция не нужна: Де Брюйне может сыграть на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне, который получил травму в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) в результате столкновения с Антонио Рюдигером.
Напомним, у Де Брюйне диагностирован перелом костей носа и левой глазницы.
«Ему не нужна операция. Хирургическое вмешательство ставило под риск его участие в чемпионате Европы. Ближайшие семь дней мы должны получить более ясную картину о его состоянии», - сказал Мартинес.
Источник — Sky Sports
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