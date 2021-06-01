Операция не нужна: Де Брюйне может сыграть на Евро-2020

Бельгийский хавбек избежал серьезной травмы

  • 01.06.2021 08:20
  • 606 просмотров
  • 1 комментарий
Операция не нужна: Де Брюйне может сыграть на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне, который получил травму в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) в результате столкновения с Антонио Рюдигером.

Напомним, у Де Брюйне диагностирован перелом костей носа и левой глазницы.

«Ему не нужна операция. Хирургическое вмешательство ставило под риск его участие в чемпионате Европы. Ближайшие семь дней мы должны получить более ясную картину о его состоянии», - сказал Мартинес.

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
    Ligeros-Partagas
      Ligeros-Partagas, 01.06.2021 08:38
    0
    Дай Бог ему здоровья! Отличный игрок)))
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
      Ligeros-Partagas, 01.06.2021 08:38
    0
    Дай Бог ему здоровья! Отличный игрок)))
    Ссылка
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